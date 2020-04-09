Знаете ли Вы: Наибольшее количество шайб в меньшинстве одной командой

Знаете ли Вы, какой клуб в текущем розыгрыше чемпионата Украинской хоккейной лиги— Пари-Матч забросил наибольшее количество шайб, играя в меньшинстве?
Лучше всего своей же игрой в меньшинствепользовались хоккеисты«Донбасса», отправив в ворота противника12 шайб при 156 удалениях. Таким образом, дончане пользовались каждым 13 своим же удалением.При этом дончане пропустили20 голов,нейтрализовав таким образом87%большинства противника.
Отметим, что, «Кременчук» забросив меньше шайб в меньшинстве (7 голов),забивая каждый7 гол,имея меньше игроков на площадке. А «Днепр» при134 удаленияхзабросил10 шайб, забив так образом каждый13-й.
Статистика шайб в меньшинстве в “регулярке” 2019/20 выглядит следующим образом:
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