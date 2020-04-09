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Хоккей

Знаете ли Вы: Наибольшее количество шайб в меньшинстве одной командой

Николай ПисаревНет комментариев
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Знаете ли Вы, какой клуб в текущем розыгрыше чемпионата Украинской хоккейной лиги— Пари-Матч забросил наибольшее количество шайб, играя в меньшинстве?

Лучше всего своей же игрой в меньшинствепользовались хоккеисты«Донбасса», отправив в ворота противника12 шайб при 156 удалениях. Таким образом, дончане пользовались каждым 13 своим же удалением.При этом дончане пропустили20 голов,нейтрализовав таким образом87%большинства противника.

Отметим, что, «Кременчук» забросив меньше шайб в меньшинстве (7 голов),забивая каждый7 гол,имея меньше игроков на площадке. А «Днепр» при134 удаленияхзабросил10 шайб, забив так образом каждый13-й.

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Статистика шайб в меньшинстве в “регулярке” 2019/20 выглядит следующим образом:

  • «Донбасс»— 12 шайб при 156 удалениях;
  • «Днепр»— 10 шайб при 134 удалениях;
  • «Ледяные Волки»— 8 шайб при 192 удалениях;
  • «Кременчук»— 7 шайб при 144 удалениях;
  • МХК «Динамо»— 4 шайбы при 176 удалениях;
  • «Белый Барс»— 3 шайбы при 163 удалениях;

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    Источник: uhl.ua
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