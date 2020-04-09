Знаете ли Вы: Рекордсмен по штрафным минутам

Знаете ли Вы, кто из игроков Украинской хоккейной лиги в регулярном чемпионате сезона 2019/20 поставил рекорд по количеству штрафных минут?
Лидером по количеству заработанных штрафных минут стал защитник «Белого Барса»Павел Таран, набравший 125 минут в 37 поединках “регулярки” при 20 (2+18) очках и показателе полезности +6.
35 раз Таран получал малый (2 мин.) штраф, один раз защитник “барсов” заработал большой (5 мин.), трижды – дисциплинарный(10 мин.) штраф, а в матче против «Донбасса» 24 октября 2019 года хоккеист получил дисциплинарный до конца игры (20 мин.) штраф.
Топ-10 игроков-лидеров по количеству заработанных штрафных минут:
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