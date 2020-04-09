Четверг, 9 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейЗнаете ли Вы: Рекордсмен по штрафным минутам
Хоккей

Знаете ли Вы: Рекордсмен по штрафным минутам

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Знаете ли Вы, кто из игроков Украинской хоккейной лиги в регулярном чемпионате сезона 2019/20 поставил рекорд по количеству штрафных минут?

Лидером по количеству заработанных штрафных минут стал защитник «Белого Барса»Павел Таран, набравший 125 минут в 37 поединках “регулярки” при 20 (2+18) очках и показателе полезности +6.

35 раз Таран получал малый (2 мин.) штраф, один раз защитник “барсов” заработал большой (5 мин.), трижды – дисциплинарный(10 мин.) штраф, а в матче против «Донбасса» 24 октября 2019 года хоккеист получил дисциплинарный до конца игры (20 мин.) штраф.

Читайте также:  "Вегас" взял с вэйвера Зыкова

Топ-10 игроков-лидеров по количеству заработанных штрафных минут:

  • Павел Таран («Белый Барс») – 125 минут, 37 матчей
  • Кирилл Фроленко («Ледяные Волки»/«Кременчук») – 112 минут, 33 матча
  • Владислав Воробьёв («Ледяные Волки») – 68 минут, 31 матч
  • Кирилл Жовнир («Донбасс») – 65 минут, 35 матчей
  • Александр Боевых («Кременчук») 62 минуты, 25 матчей
  • Вадим Хришпенц («Кременчук») – 62 минуты, 38 матчей
  • Александр Воронин («Ледяные Волки») – 61 минута, 37 матчей
  • Александр Яковлев («Донбасс») – 59 минут, 23 матча
  • Филипп Пангелов-Юлдашев («Донбасс») – 49 минут, 31 матч
  • Александр Фирсов (МХК «Динамо») – 48 минут, 35 матчей
    • Читайте также:  "Анахайм" - "Ванкувер" (2:1 ОТ): Гибсон остановил "Кэнакс"

    Не забудьте подписаться на наши страницы в социальных сетяхFacebook,Telegram,Instagram,Twitter,YoutubeиViber

    Источник: uhl.ua
    загрузка...
    Написать комментарий

    Добавить комментарий

    19 − семнадцать =

    Вам может понравиться

    Рекомендуем посмотреть

    f7f87794
    Подробнее в Хоккей
    Знаете ли Вы: Наибольшее количество шайб в меньшинстве одной командой

    Сет Джонс вышел на лед впервые после операции

    Третий игрок «Колорадо» заразился коронавирусом

    Колкий юмор, проверка на прочность и хоккейная “прожарка”: Чердак обыграл Ромащенко в баттле «Без клюшек»

    Бобровский надеется и на регулярку, и на плей-офф

    Закрыть