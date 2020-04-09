Знаете ли Вы: Рекордсмен по штрафным минутам

Знаете ли Вы, кто из игроков Украинской хоккейной лиги в регулярном чемпионате сезона 2019/20 поставил рекорд по количеству штрафных минут?

Лидером по количеству заработанных штрафных минут стал защитник «Белого Барса»Павел Таран, набравший 125 минут в 37 поединках “регулярки” при 20 (2+18) очках и показателе полезности +6.

35 раз Таран получал малый (2 мин.) штраф, один раз защитник “барсов” заработал большой (5 мин.), трижды – дисциплинарный(10 мин.) штраф, а в матче против «Донбасса» 24 октября 2019 года хоккеист получил дисциплинарный до конца игры (20 мин.) штраф.

Топ-10 игроков-лидеров по количеству заработанных штрафных минут:

Павел Таран («Белый Барс») – 125 минут, 37 матчей

Кирилл Фроленко («Ледяные Волки»/«Кременчук») – 112 минут, 33 матча

Владислав Воробьёв («Ледяные Волки») – 68 минут, 31 матч

Кирилл Жовнир («Донбасс») – 65 минут, 35 матчей

Александр Боевых («Кременчук») 62 минуты, 25 матчей

Вадим Хришпенц («Кременчук») – 62 минуты, 38 матчей

Александр Воронин («Ледяные Волки») – 61 минута, 37 матчей

Александр Яковлев («Донбасс») – 59 минут, 23 матча

Филипп Пангелов-Юлдашев («Донбасс») – 49 минут, 31 матч

Александр Фирсов (МХК «Динамо») – 48 минут, 35 матчей

Не забудьте подписаться на наши страницы в социальных сетяхFacebook,Telegram,Instagram,Twitter,YoutubeиViber