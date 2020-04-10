Федерация хоккея Беларуси приостановила все детские соревнования

Федерация хоккея Республики Беларусь сообщает, что с 8 апреля в стране будет приостановлено проведение всех детских и юношеских соревнований на неопределённый срок.

Такое решение ФХБ приняла из-за угрозы распространения эпидемии коронавируса, а также из-за того, что украинские и литовские команды не смогут принять участие в соревнованиях, так как карантинные меры в этих странах предусматривают закрытие границ.

Ранее в Беларуси завершился розыгрыш национального чемпионата, победителем которого стала минская«Юность». А в целом, белорусский чемпионат был фактически последним в мире, не остановившим розыгрыш плей-офф из-за бушующей в мире пандемии.

Источник: сайт Федерации хоккея Республики Беларусь