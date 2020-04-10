Макдэвид: сейчас всем тяжело

Макдэвид и Риттих на ASG-2020

Коннор Макдэвид прекрасно понимает, сколько ему придется работать над собой, чтобы восстановить навыки своего потрясающего катания, когда НХЛ возобновит сезон после паузы, объявленной из-за пандемии коронавируса.

Летом прошлого года капитан “Эдмонтон Ойлерз” не вставал на коньки в течение трех месяцев, залечивая растяжение связок левого колена, которое он получил в последней игре регулярного чемпионата 2018-19 годов. Говоря о нынешнем простое, он замечает, что редко не выходил на лед в течение такого длительного времени.

“Тяжело, когда долго не встаешь на коньки, а потом надо возвращаться. Не получится в зале воссоздать те кардионагрузки, с которыми сталкиваешься во время матча. Там невозможно создать такие же условия для катания, как в игре, – говорит Макдэвид. – Можно сколько угодно бегать или крутить педали, но это не то. Я долго не вставал на коньки в прошлом году. Кажется, что нам снова придется столкнуться с ситуацией, похожей на ту в этом плане. Надеюсь, что прошлогодний опыт поможет мне”.

Макдэвид и “Ойлерз” не играли и не тренировались вот уже больше четырех недель. Последний матч команда провела дома против “Виннипег Джетс” 11 марта и проиграла 2:4. На следующий день НХЛ приостановила сезон.