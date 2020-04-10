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Хоккей

Малкин о пандемии коронавируса в США: трупы складывают друг на друга

Николай ПисаревНет комментариев
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Евгений Малкин в матче против “Нью-Йорк Рейнджерс”

Российский форвард “Питтсбурга” Евгений Малкин провел прямой эфир в инстаграме, где высказался на тему пандемии коронавируса, которая унесла уже тысячи жизней в США. По словам хоккеиста, ситуацию в Нью-Йорке, который стал эпицентром заболевания, можно назвать катастрофической.

“В Нью-Йорке сейчас реальная катастрофа. В Манхэттене, который очень маленький, живет миллион человек. Все сжато в одной точке. Слышал, там трупы привозят даже в Центральный парк. А некоторые люди смотрят на это и не верят, думают, что фейк и чуть ли не актеры в новостях. Мои друзья там не выходят на улицу. К нам все идет через новости. Когда ты видишь, как трупы складывают друг на друга, — это уже не смешно, это кошмар, большая трагедия”, — сказал он.

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Нападающий также отметил, что после пандемии мир изменится. Сложившаяся ситуация отразится на экономике и зарплатах.

“Несомненно, многие люди потеряют деньги. Непростая ситуация будет и в экономике после коронавируса. Надеюсь, что все государства найдут способ помочь малому и среднему бизнесу. Мы тоже теряем в деньгах. Пока не сократили зарплаты, но это зависит от того, как скоро начнем играть”, — добавил Малкин.

Источник: nhl.ru
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