Одна машина по цене двух: сколько денег украли на ремонте в СК «Авангард»

Руководство государственного предприятия«Спортивный комплекс Авангард» подозревают в присвоении и растрате 3,5 млн грн на так и не состоявшемся ремонте ледовой арены. Об этом на своем сайте пишет издание Delo.ua, ссылаясь на сотрудников предприятия.

Напомним, ранее уже сообщалось о том, чтов 2019 году государство выделило на ремонт ледовой арены СК«Авангард» 87 млн 363 тысячи грн, однако позже эта сумма была увеличена до 104 млн 798 тысяч грн, так как была проведена экспертиза сметной стоимости части проектной документации, по результатам которой общая сметная стоимость проекта была увеличена.

Однако, и эти деньги ГП«СК«Авангард» освоить не смогло: письмом от 18 октября 2019 года за подписью директора предприятия Виктора Гончаренко сообщалось, что вместо оплаты ремонтных работ аванс (26 млн 190 тысяч грн), выделенный Министерством молодежи и спорта, был использован на приобретение оборудования, в том числе машины для ледоподготовки.

«То есть вместо ремонта — купили оборудование, в котором нет смысла, пока арена не отремонтирована! Это при том, что к моменту обнародования отчета подрядчик ООО«НАВИГАТОРСПЕЦБУД» должен был полностью закончить оплаченные ремонтные работы…»— говорилось ранее впубликации.

Речь идет о 31 октября 2019 года, когда завершился срок действия договора с подрядчиком ООО«НАВИГАТОРСПЕЦСТРОЙ», который так и не выполнил ремонт ледовой арены«Авангард» на 100 с лишним млн грн. Сегодня же денег на ремонт из бюджета 2020 года никто уже не выделит, как и в обозримом будущем.

Таким образом, из всей глобальной затеи ремонта ледовой арены спорткомплекс«Авангард» на сегодня имеет все такую же запущенную арену, но зато с машиной для ледоподготовки. Это при том, что такое приобретение в условиях простоя фактически бессмысленно,учитывая, что оборудование “стареет” физически и морально, независимо от того, было оно в эксплуатации или нет.

Более того, согласно документам, представленным в казначейство для оплаты руководством ГП«СК«Авангард», были приобретены: система вентиляции и кондиционирования, а также оборудование для функционирования ледовой арены. Хитроумное название “оборудование для функционирования ледовой арены” расшифровывается просто — была приобретена машина для подготовки ледовой поверхности WM Shira electro.

И как стало известно из тех же данных Казначейства города Киева, за эту машину спорткомплекс заплатил 7 млн 161 тысячу грн, что в переводе на курс евро, на момент оплаты, составляло 260 тысяч евро. При этом у дилеров за границей точно такая же машина стоит всего лишь 100 тысяч евро!

Небольшая арифметическая задача, которую стоило бы решить в первую очередь сотрудникам прокуратуры, СБУ, МВД и министру молодежи и спорта Вадиму Гутцайту: берем расходы на доставку, таможенные платежи, в том числе НДС и выходим на цифру 130 тысяч евро — аккурат в 2 раза меньше той суммы бюджетных денег, которую потратило руководство СК«Авангард» в лице Виктора Гончаренко, Константина Симчука и Вячеслава Завальнюка. Нужно же уметь “ухитриться” купить за бюджетные деньги одну машину для ледовой подготовки по цене двух.

Как отмечают собеседники издания среди сотрудников госпредприятия«Авангард», в сложившихся условиях особого внимания требует исследование правоохранительными органами также оплаты в 17 млн 508 тысяч 972 грн за оборудование для вентиляции и кондиционирования, чтобы общественность знала реальную цену и этому “приобретению”, а руководство Министерства молодежи и спорта и правоохранительные органы смогло дать ответ на вопрос — что случилось с так и не состоявшимся ремонтом ледовой арены СК «Авангард»— обычный непрофессионализм, или все же наглая коррупция?

Источник: сайт Delo.ua