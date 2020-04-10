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Хоккей

Производитель хоккейной экипировки передаст врачам 500 тысяч защитных масок

Николай ПисаревНет комментариев
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Канадский производитель хоккейной экипировки CCM сообщает, что компания запустит производствохирургических масок и в ближайшее время передаст медикам 500 000 масок для борьбы с COVID-19.

Каксообщаетпресс-служба компании, пожертвования на производство масок передали 24 игрока НХЛ, включая Александра Овечкина, Сидни Кросби, Владимира Тарасенко, Артемия Панарина и Коннора Макдэвида.

«Мы сосредоточились на том, чтобы наилучшим образом использовать нашу сеть и наши ресурсы, чтобы обеспечить максимально быстрое воздействие.Поставка крайне необходимого оборудования медикам – это самый эффективный способ для нас поддержать и сохранить наших настоящих героев в безопасности», – сказал Рик Блэкшоу, генеральный директор ССМ

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Источник: uhl.ua
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