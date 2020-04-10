Серии в плей-офф НХЛ могут сократить до трех побед, а финал сыграют до четырех: генменеджеры клубов прошли опрос

Инсайдер TSN Даррен Дрегер рассказал об опросе генеральных менеджеров клубов по поводу возможного формата плей-офф НХЛ в случае возобновления сезона.

По его словам, из 24 опрошенных менеджеров 20 поддержали идею проводить первые три раунда до 3 побед, а финал Кубка Стэнли – до 4 побед. Двое менеджеров выступили за традиционный формат – все серии до 4 побед. Один предложил в первом раунде играть до 2 побед, второй раунд – до 3, а финалы конференций и Кубка Стэнли – до 4.

Наконец, еще один генменеджер предложил, чтобы первые три раунда состояли из одного матча, а финал Кубка Стэнли был разыгран в серии до 2 побед.

При этом менеджеры склоняются к тому, чтобы не начинать возобновленный сезон сразу с плей-офф. Обсуждаются варианты как полноценного завершения регулярного чемпионата с 82 матчами для каждой команды (сейчас сыграно порядка 70 игр), так и промежуточные варианты – 74, 76, 78 игр.