Знаете ли вы: Джентльмен на льду

Знаете ли Вы, кто из игроков Украинской хоккейной лиги в регулярном чемпионате сезона 2019/20 набрал наименьшее количество штрафных минут и проявил себя как настоящий джентльмен на льду?

Самым воспитанным игроком УХЛ в текущем сезоне является защитник«Ледяных Волков»Иван Сысак.В 30 матчах “регулярки” игрок ни разу не нарушал правила и ни разу не сидел в боксе штрафников. При этомСысакнабрал5 (2+3) балловпри показателе полезности -26.

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