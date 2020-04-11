“Блюз” – первая команда, собравшаяся в онлайне

Лого клуба “Сент-Луис Блюз”

“Сент-Луис Блюз” стал первой профессиональной командой, собравшейся вместе онлайн, после того, как в прошлом месяце весь спорт встал на паузу из-за пандемии коронавируса. В среду 25 игроков, тренер Крэйг Беруби и генеральный менеджер Дуг Армстронг приняли участие в видеоконференции в Zoom, организованной НХЛ.

Виртуальная встреча состоялась в день, когда должен был начаться плей-офф Кубка Стэнли, и “Блюз” попытались бы защитить звание действующего чемпиона.

Но вместо этого им пришлось говорить с модераторами беседы Джимом Хьюсоном (Sportsnet) и Кэтрин Тэппен (NBC) о том, чем они занимались во время паузы в сезоне НХЛ, которая была объявлена 12 марта. Также они вспоминали любимые моменты из прошлогоднего похода за Кубком.

Нападающий Александр Стин рассказал, как один ужин в Бостоне повлиял на первое чемпионство “Блюз” в истории. В нем также принимали участие форварды Оскар Сундквист и Крис Торберн, а также защитники Карл Гуннарссон и Колтон Парайко.

“Перед вторым матчем мы с Гуннарссоном, Сундквистом, Парайко и Торберном пошли есть суши, после чего Гуннарссон забил тот важный гол в овертайме, – сказал Стин. – Затем мы вернулись домой и обменялись победами. На пятый матч мы вернулись в Бостон, и за день до этого Торберн всех уговорил вернуться в то же место. Мы это сделали и победили в пятом матче. Затем мы вернулись домой, проиграли и были вынуждены возвращаться в Бостон на седьмую игру. Обсуждения, в общем, и не было. Мы просто все встретились в том суши-ресторане. Так что с суши в животах мы взяли три матча из трех”.

Защитник “Блюз” Алекс Пьетранжело рассказал, что карантин позволил ему познать хаос развлечений с полуторагодовалыми тройняшками Эвелин, Оливером и Теодором.

“Их сложно изобразить, скажем так, – сказал Пьетранжело, козыряя длинной бородой. – К сожалению, у нас заканчиваются идеи для занятий. Но главное в том, что на протяжении длительного времени у нас не было возможности побыть отцами. Я от этого отвык. Моя жена – настоящий ангел в том плане, что делает все необходимое, пока я нахожу баланс своей рутины, помогая ей”.