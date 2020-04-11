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Хоккей

Форвард “Ойлерз” Колби Кэйв умер в возрасте 25 лет

Николай ПисаревНет комментариев
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Колби Кэйв

25-летний нападающий “Эдмонтон Ойлерз” Колби Кэйв скончался в больнице.

Несколько дней назад Кэйву была проведена экстренная операция после кровоизлияния в мозг. Он находился в состоянии искусственной комы, но так и не смог прийти в себя.

Об этом сообщила вдова хоккеиста Эмили, опубликовавшая заявление на официальном сайте клуба.

“С огромной болью сообщаю, что Колби Кэйв скончался этим утром. Наши семьи находятся в шоке. Колби был любим всеми. Хочу поблагодарить за молитвы и поддержку в это трудное время”, – написала она.

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В нынешнем сезоне на счету Кэйва 11 матчей и одна заброшенная шайба. В среднем он проводил на льду девять с половиной минут игрового времени. Свои соболезнования семье хоккеиста, его друзьям и партнером по команде выразили многочисленные болельщики.

Источник: nhl.ru
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