Хоккей победил американский футбол: Андрей Жвачкин – победитель первого межспортивного баттла «Без клюшек»

Сегодня, 11 апреля, Украинская хоккейная лига совместно с ТМ «Parimarch» провели первый онлайн-баттл«Без клюшек»между разными видами спорта наYouTube-канале УХЛ. В первой межспортивной битве «вне спортивной площадки» сошлись игрок«Днепра» Андрей Жвачкини тренер по физической подготовке, фармаколог и реабилитолог команды по американскому футболу «Stallions Киев»Игорь Бабенко.

Спортсмены устроили настоящую битву юмора и шуток, параллельно ответив на все вопросы болельщиков, а также посоревновавшись в знании разных видов спорта и фильмов.К тому же, участники баттла разыграли «чемпионский титул» в несколько этапов, познакомив всех зрителей со своим видом спорта и рассказав о его главных особенностях.

Также в ходе программы игрок «Днепра»Андрей Жвачкинпризнался, что был бы не против попробовать себя в американском футболе и почувствовать на себе нагрузки футболистов.

— Мне было бы не так тяжело перейти в американский футбол, потому что я по земле бегать умею (смеётся). А вообще, мне очень нравится то, что у них есть много тактик и заготовок – это очень интересно. Возможно, мне бы хотелось когда-то попробовать себя в этом виде спорта.



Тем, кто пропустил баттл в живую, предлагаем посмотреть полную запись битвы между Андреем Жвачкиным и Игорем Бабенко:

Напомним, что в понедельник, 13 апреля, в 18:00 онлайн – конференцию наYouTube-канале УХЛпроведет защитник харьковчанБогдан Наливайко, в ходе которой игрок ответит на все вопросы болельщиков.

Не забудьте подписаться на наши страницы в социальных сетяхFacebook,Telegram,Instagram,Twitter,YoutubeиViber