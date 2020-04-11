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Хоккей vs американский футбол: смотрите первый межспортивный баттл прямо сейчас!

Николай ПисаревНет комментариев
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Уже сегодня, 11 апреля, в18:30Украинская хоккейная лига совместно с ТМ«Parimatch» проведут первый межспортивный онлайн-баттл«Без клюшек»наYoutube-канале УХЛ. Впервые в битве вне спортивных площадок сойдутся представители разных видов спорта – игрок «Днепра»Андрей Жвачкини тренер по физической подготовке, фармаколог и реабилитолог команды по американскому футболу «Stallions Киев»Игорь Бабенко.Проводить баттл будет постоянный ведущий программыИван Унку.

Онлайн-баттл будет доступен в прямом эфире на Youtube-канале УХЛ, а также в этой новости,начиная с 18:30 11 апреля.

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Источник: uhl.ua
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