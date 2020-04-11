НХЛ может сыграть на нейтральных аренах

Дэйли в Праге

НХЛ может завершить сезон после перерыва, объявленного 12 марта в связи с пандемией коронавируса, без зрителей на нейтральных аренах.

“Я бы сказал, что это один из вариантов. Мы принимаем его во внимание и обсуждаем, – сказал в пятницу заместитель комиссионера лиги Билл Дэйли. – Но такая перспектива не является предпочтительной”.

Дэйли сообщил, что лига готовится не только к такому сценарию, но и к другим.

“Наша цель – подготовиться к любому повороту в развитии ситуации. Мы хотим, чтобы лига была в состоянии как можно быстрее реагировать на любые перемены и двигаться дальше, – сказал он. – Но сейчас еще рано говорить, какой путь нам стоит выбрать”.

Пока неизвестных факторов значительно больше, чем известных.

Ранее НХЛ рекомендовала хоккеистам соблюдать карантин до 15 апреля, то есть до среды. Дэйли еще не общался с экспертами профсоюза игроков НХЛ, но сказал: “Я удивлюсь, если он не будет продлен”.

По информации, которой обладает заместитель комиссионера, 25 клубам лиги из 31 будет непросто открыть арены из-за распоряжений местных властей, потому что во многих городах режим самоизоляции действует до конца апреля. А НХЛ строго следует указаниям правительства и министерства здравоохранения относительно безопасности граждан.

“Можно сказать, что наш календарь зависит от них, – сказал Дэйли. – Нам нельзя играть 1 мая, так? Значит мы не будем играть 1 мая. Возможно, у нас даже не будет возможности открыть стадионы к 1 мая. Давайте подождем”.

Шанс завершить регулярный чемпионат и разыграть Кубок Стэнли еще есть. НХЛ уже интересовалась загруженностью арен в августе и может перенести на более поздний срок начало следующего сезона, чтобы в полном объеме доиграть нынешний.

“Мы рассматриваем несколько вариантов завершения регулярного чемпионата и розыгрыша полноценного плей-офф. Затем будет межсезонье и начнется новый сезон. Он будет полным, – сказал Дэйли. – У нас есть время подготовиться”.

Самое творческое предложение, по мнению Дэйли, поступило от одного болельщика из Европы: почему бы не перевезти все команды в его страну и завершить сезон там?

“Я посчитал, что это свежая идея, – сказал он. – Вообще я придерживаюсь точки зрения, что возможно все, но даже я думаю, что такое предложение нереально”.

Дэйли постоянно находится на связи со Стивом Хатце Петросом, исполнительным вице-президентом лиги по вопросам планирования и вещания.

“Мы думаем, когда начать следующий сезон, чтобы он был полноценным, насколько длинным должно быть межсезонье, сколько времени нужно для проведения плей-офф в том или ином формате, есть ли у нас возможность доиграть регулярный чемпионат, и если такой шанс есть, сколько игр надо провести”, – сказал Дэйли.

Также заместитель комиссионера регулярно общается с профсоюзом игроков, чтобы решить, что делать с последней выплатой сезона на фоне сокращения доходов. Определенный процент зарплат хоккеистов поступает на так называемые эскроу-счета, с помощью которых лига обеспечивает равное распределение доходов между владельцами и хоккеистами.

“В нынешней ситуации нам нужно постоянно и часто общаться с профсоюзом, – говорит Дэйли. – У нас хорошо получается работать вместе. Такие ситуации нас сближают. Я бы сказал, что мы тесно сотрудничаем, вместе определяем, что делать дальше, и это положительный момент”.