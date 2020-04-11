Роман Кизло: «Меня с детства учили играть в командный хоккей, а не гнаться за индивидуальной статистикой»

Воспитанников украинского хоккея в Северной Америке сейчас выступает не так много.Один из них – 19-летний уроженец Яворова Львовской областиРоман Кизло. Свой хоккейній путь хоккеист узнавал на льду новояворовскоого клуба «Галицкие Львы», а летом 2018 отправился прокладывать свою хоккейную карьеру за океан.

Первый сезон на чужбине талантливый форвард провел в одной из юниорских лиг Канады, а прошлым летом перебрался в США.В разговоре с журналистами Роман рассказал о своей жизни на американском континенте, дистанционном обучении в университете, тренировках на карантине и дальнейших планах.

—Хоккеем я начал заниматься десять с лишним лет назад – когда в Новояворовске открыли ледовую арену и создали клуб «Галицкие Львы».Наша команда пять раз выигрывала чемпионат Украины среди своего возраста, по разу мы брали «серебро» и «бронзу», трижды завоевывали «золото» Карпатской лиги.А летом 2017 года, я тогда перешел в 11-й класс, меня и еще нескольких ребят взяли во взрослую команду, которая того сезона заявилась в Украинскую хоккейную лигу.

—Разницу между юниорским и взрослым хоккеем быстро почувствовал?

—Быстро – не то слово.Можно сказать, сразу – с первой тренировки со старшими партнерами.Когда тебе всего 16 лет, а ты тренируешься и играешь с теми и против тех, кому далеко за 20, а то и по 30 с лишним лет, то сразу на своей шкуре чувствуешь, что выражение «в хоккей играют настоящие мужчины», это не просто слова из популярной песенки о хоккее, а реалии жизни.

Не могу сказать, что дебют на взрослом уровне для меня был каким-то очень удачным.Но опыт в том сезоне я получил на самом деле колоссальный – можно сказать, действительно бесценен.А главное, я почувствовал, что могу играть на взрослом уровне и это придало мне еще больше мотивации работать на тренировках и полностью выкладываться в играх.

Команду тренировал Михаил Чиканцев, который работал с нами с первых дней занятий хоккеем.Поэтому он хорошо нас, молодых игроков знал, а главное,доверял – игрового времени мы получали достаточно.В хоккее часто бывает, что молодые игроки в команде есть, но на ледовой площадке в играх они появляются не часто, а на скамейке запасных мастерство не растет.К счастью, у нас было по-другому.Хотя признаюсь, что было очень трудно – и физически, и морально.И я чувствовал, что добавляю с каждым матчем и даже с каждой тренировкой.

—Почему ты решил по завершении дебютного сезона отправиться за океан?

—Когда мы играли в УХЛ, старшие партнеры посоветовали создатьсвой аккаунт в Facebook.Там я выложил всю информацию о себе и уже в феврале 2018 со мной на связь вышел скаут команды Grey Highlands Hawks из города Маркдейл, что в 100 км от Торонто.Эта команда выступает в молодежной лиге U-21 СPJHL, где играют клубы из двух провинций – Онтарио и Квебек. Но уровень команд не слишком высок.

Не хочу, чтобы вы подумали, что мне не хватает скромности, но скажу, что будучи самым молодым в команде(большинство ребят имели 20-21 год, несколько было 18- и 19-летних, а мне одному – 17),я по итогам сезона стал лучшим по всем показателям.В частности, в 38 матчах я забросил 24 шайбы и сделал 47 голевых передач.

При этом наши тренеры Брэд Тичборн и Кори Лафон постоянно меня упрекали, почему я во многих ситуациях, когда могу бросать по воротам сам, отдаю передачу на партнера.Именно поэтому у меня ассистов было почти в два раза больше, чем заброшенных шайб.Я им объяснял, что меня с детства учили играть в командный хоккей, а не гнаться за индивидуальной статистикой.Они только руками разводили – мол, как можно самому вредить своей дальнейшей карьере.

А многие партнеры меня спрашивали, что я вообще делаю в этой лиге – по их мнению, я должен был уже играть в значительно более сильной лиге.Они не могли никак понять, что для 17-летнего хоккеиста из Украины уже сам факт, что он играет на родине хоккея – это уже настоящий прорыв!И неважно, в какой лиге он выступает.

—Ты был единственным европейцем в этой команде?

—Да нет.У нас был настоящий интернационал.Напротив, канадцев было всего несколько, а другие – из разных уголков мира.Были с хоккейных стран – Словакии, Швеции, Германии, Швейцарии, США.Но были и за хоккейными меркам из экзотических – Франции, Болгарии и даже Новой Зеландии … Тем не менее, мы выиграли регулярное первенство.А вот в плей-офф, преодолев четвертьфинал, в полуфинале проиграли и заняли третье место.

— Трудно было адаптироваться к канадскому хоккею?

—С этим проблем было мало.Тренеры мне доверяли – я играл не только в своем звене нападения, но и почти всегда выходил на лед в спецбригадах, когда у нас было много большинства при удалении игрока в составе соперника.

Что касается тренировочного процесса, то в Канаде, как и в США, он отличается от нашего тем, что у них на детском и юниорском уровнях гораздо меньше внимания уделяют командной игре.Там тренеры делают все, чтобы ты развивался прежде всего в плане индивидуального мастерства, а играть в командный хоккей учат уже у взрослых командах.Молодые канадцы и американцы любят брать игру на себя и самостоятельно решать судьбу того или иного эпизода.И если ты не реализовал момент, никто тебя не наругает, как это делают в Украине, а тренер спокойно, уже на скамейке запасных, объяснит, что именно и почему ты сделал не так.

—А как прошла адаптация с бытом?Язык быстро выучил?

—Относительно языка, то я не был совсем «нулячий».Помогло, что в школе я любил английский.А когда решил перебираться в Северную Америку, то еще больше уделял ему внимания.Поэтому языковой барьер я преодолел достаточно безболезненно.Но в целом в начале, особенно первые два месяца, было невероятно трудно – настоящий стресс.

Я не понимал ни где я, ни что происходит вокруг меня.Помогло настройки на цель – еще дома я ежедневно втолковывал себе в голову, что при любых трудностях должен преодолеть все невзгоды и зацепиться за свое хоккейное будущее именно в Канаде и США.

— В Канаде ты надолго не задержался …

—Я хотел расти дальше – а в этой лиге, где я провел первый сезон за океаном, это было почти нереально.Мне предлагали остаться в Маркдейли, а одна из команд той лиги предложила «невероятные» условия.Их менеджер мне прямо сказал, что играют они не очень сильно, но меня поселят жить в украинскую семью, поэтому я буду каждый день есть борщ и вареники …

Я поблагодарил, посмеявшись при этом, и устремился в американский Бостон, в команду East Coast Spartans, что играет в лиге U-19 ECEL, которая является сильнейшей в юниорском хоккее США.Правда, мы играли во втором дивизионе.

—Почему ты выбрал предложение именно этой команды?

—Меня пригласил второй тренер команды Нейл Листон.Он на меня обратил внимание, еще когда я выступал за «Галицких Львов» последний сезон.Весной 2018 мы играли на турнире в Польше, на который приехала и East Coast Spartans.

Мы тогда с ними выиграли – 6:4, а Листон после игры подошел ко мне и предложил летом перебраться в США.Однако мне не дали американскую визу, поэтому я отправился в Канаду.Со второй попытки я получил разрешение на въезд в США, причем мне дали визу сразу на десять лет.

—И как сложился для тебя твой второй сезон в Северной Америке, теперь уже в США?

—Сразу почувствовал, что уровень команд на порядок выше, чем был в Канаде.Но место в составе я получил сразу и на протяжении сезона имел в каждой игре достаточно много игрового времени.

По статистике я снова стал лучшим в своей команде – в 56 матчах забросил 22 шайбы и сделал 17 ассистов.Что касается выступления команды, то в регулярном первенстве мы стали вторыми, а в плей-офф проиграли оба матча в финале и заняли второе место.

—Что тебе больше всего запомнилось во втором сезоне?

— Случай, когда я зимой ночью потерялся в Нью-Йорке и при этом у меня еще и разрядился телефон …

– Подробнее можно о ночных приключениях украинца в Америке?

—Прошлым летом я поступил во Львове в Инфиз на заочный факультет, и в середине января, когда была пауза в играх на неделю, отпросился улететь домой, чтобы сдать зимнюю сессию.Когда вернулся в Бостон, то команда была в Нью-Джерси, где на следующий день нас ждала игра.Прилетев в Бостон, я сразу автобусом отправился в Нью-Йорк – от него в Нью-Джерси всего час езды.

В Нью-Йорк мы прибыли в половине второго ночи, поэтому нас по местным законам сразу полицейские попросили помещения автовокзала оставить.И тут я вижу, что у меня разряжен мобильный телефон, а зарядки нет.

Скажу прямо, ночной Нью-Йорк – не то место, где приятно гулять ночью зимой.Я больше часа бродил по улицам, пока у какого бездомного увидел подзарядку.Днем я бы в жизни не решился подойти к этому существу да еще и с ним общаться, но тогда я ему обрадовался так,словно в пустыне увидел колодец … Через час за мной приехало авто и увезли в рассположение команды в Нью-Джерси.Но и сейчас, когда я вспоминаю ту ночь, мне становится жутко.

— Ты уже немного рассказал о направленности на раскрытие индивидуального потенциала молодых хоккеистов в Северной Америке и на командную подготовку в Украине.А в каких компонентах еще отличается тренировочный процесс в украинских школах по сравнению с юниорскими и молодежными командами Канады и США?

— (чуть задумавшись)В Украине с детства очень много внимания уделяется физической подготовке на групповых тренировках, а в Северной Америке уже в юниорах эта сторона подготовки – это самостоятельная работа, часто с тренерами по «физике».

А еще у нас во всех возрастных группах главное – результат.А задача всегда выигрывать создает постоянное психологическое давление, что очень истощает и не позволяет действовать в официальных поединках раскованно.А это, в свою очередь, убивает творчество и в результате хоккей с игры превращается для ребят на рутинную работу.

Знаете, я и в Канаде, и в Америке тренировочных занятий получаю истинное удовольствие и постоянно чувствую, что развиваюсь и прогрессирую в игровом плане, поэтому готов тренироваться чуть ли не круглосуточно.И удовольствие от тренировок и матчей получаю практически одинаковое.В Украине часто тренировочный процесс превращался как на некую «обязаловку», что мы отбывали тяжелую трудовую повинность.Недаром, у нас есть поговорка, что лучшая тренировка – это игра.

-— Сейчас карантин и сезон в твоей команды уже закончился.Поэтому ты отдыхаешь?

—В Украину я вернулся в начале второй декады марта.Первоочередной моей задачей на период межсезонья было составить летнюю сессию.Но начался карантин, поэтому есть время подготовиться к зачетам и экзаменам.

Однако и о тренировки не забываю, ведь в тонусе себя необходимо держать всегда.Конечно, работаю самостоятельно.Хорошо, что условия для этого есть – мы живем в Яворове в своем доме, поэтому во дворе места для меня одного вполне хватает.

—Кстати, ты закончил среднюю школу в 2018 году, а в Львовский университет физкультуры поступил в 2019 …

—Да школу я закончил, а вот ВНО не сдал, поэтому никуда сразу после школы и не поступал, потому что не имел на это права.

—И какой именно предмет ты провалил?Ты же говорил, будто в школе учился более-менее нормально, даже английский неплохо знал еще до того, как улетел в Северную Америку.

—Я ничего не провалил – меня просто выгнали из ВНО по украинскому языку.На ВНО, согласно правилам, нельзя с собой брать ни мобильные телефоны, ни любые другие гаджеты.Я телефон перед началом ВНО сдал, а о наушниках к нему, которые были в другом кармане, забыл. Вот их у меня спецприбором уже в ходе тестирования и нашли.

Я пытался объяснить, что как можно воспользоваться наушниками, когда нет телефона – почем я буду получать информацию … Но они даже ничего слушать не хотели.Сказали, что для меня ВНО закончилось и все – до свидания.

Пришлось сдавать ВНО через год, когда вернулся домой после первого сезона за океаном.И может оно было и к лучшему – первый год в чужой стране имел возможность полностью сосредоточиться на хоккее.А то вот в январе этого года пришлось находить окно между играми(правда, два матча пришлось пропустить),чтобы прилететь во Львов на зимнюю сессию.

Хорошо, что благодаря наличию лекций и других учебных материалов на сайте университета, удалось более-менее нормально подготовиться к сдаче зачетов и экзаменов.Теперь вот жду завершения карантина, чтобы сдавать уже летнюю сессию.А уже после этого вернусь в США.Правда, пока еще не могу точно сказать, за какую именно команду играть.Однако полностью в Бостоне я не останусь – надо двигаться вперед и играть на более высоком уровне.

—Так, может, это будет команда не из США, а из Канады?

—Нет, я буду играть в США.У меня есть несколько предложений и, в принципе, мы с моим агентом уже почти решили, какой вариант выберем.Но соглашение еще не подписано, поэтому не хочу заранее ничего конкретно говорить.

Поиграв по одному сезону в Канаде и США, скажу, что мне больше нравится Штаты.И перспектив там больше и молодежный хоккей, по-моему, сейчас на чуть более высоком уровне.Возможно, это из-за того, что в Канаде очень жесткий лимит на легионеров – только два хоккеиста в составе.И как люди, американцы больше мне нравятся, чем канадцы – они веселые и живут интереснее.

Источник:galhockey.com.ua