Сезон НХЛ могут доиграть при пустых трибунах и на нейтральных аренах

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лигиБилл Дэйлирассказал, как может завершиться сезон:

— Сыграть на нейтральных аренах и без зрителей? Я бы сказал, что это один из вариантов. Мы принимаем его во внимание и обсуждаем. Но такая перспектива не является предпочтительной. Наша цель — подготовиться к любому повороту в развитии ситуации. Мы хотим, чтобы лига была в состоянии как можно быстрее реагировать на любые перемены и двигаться дальше.

Но сейчас еще рано говорить, какой путь нам стоит выбрать. Мы рассматриваем несколько вариантов завершения регулярного чемпионата и розыгрыша полноценного плей-офф. Затем будет межсезонье и начнётся новый сезон. Он будет полным. У нас есть время подготовиться. Мы хотим продолжить сезон. Мне кажется, что хоккеисты полностью нас поддерживают в этом плане, и это очень хорошо.

Общаясь с представителями профсоюза, я еще ни разу не слышал, чтобы кто-то из игроков захотел завершить сезон, если только власти не скажут нам поступить таким образом. Мы продолжаем работать, – сказал Дэйли.

Напомним, 12 марта НХЛприостановиласезон из-за пандемии коронавируса, а позднее продлила срок самоизоляции игроков до 15 апреля. На данный момент возможных дат возобновления сезона нет, однако Лига планирует разыграть Кубок Стенли.

Источник: официальный сайт НХЛ