Тарасенко будет готов играть после паузы

Тарасенко против Овечкина

Владимир Тарасенко будет готов вернуться в состав, если сезон в НХЛ возобновится.

Нападающий “Сент-Луиса”, в среду принимавший участие в видеоконференции с участием всех игроков “Блюз”, заявил, что с нетерпением ждет первого матча с 24 октября, когда он получил травму плеча, потребовавшую проведения операции пятью днями позднее.

Перед тем, как 12 марта чемпионат НХЛ был поставлен на паузу, россиянин ездил с командой и тренировался на льду. На данный момент нет конкретного времени возобновления сезона.

“Было довольно непросто не играть весь год, но мне очень нравилось то, что команда показывала на протяжении всего сезона, – сказал Тарасенко. – Мы играли в очень хороший хоккей. Мне повезло принять участие в нескольких выездах перед тем, как все это началось. Это позволило мне вновь почувствовать себя частью команды. Я с нетерпением жду совместных тренировок с ребятами, чтобы заниматься в нормальном режиме и играть в хоккей. Год был длинным, но хоккей когда-нибудь возобновится. Так что мы просто ждем этого момента”.