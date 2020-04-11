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Хоккей

Знаете ли Вы: Шайба в стиле «лакросс» (видео)

Николай ПисаревНет комментариев
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Знаете ли вы, кто из игроков УХЛ в сезоне 2019/20 забросил шайбу в стиле «лакросс»?

Такой шайбой,13 февраля,в матче34-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матчзабросил нападающий “щук”Александр Шибаев,красиво прошив голкипера«Ледяных Волков».Отметим, что тот матч херсонцы выиграли со счётом8:2.

Однако матч запомнился болельщикам не обилием шайб и драйвовыми потасовками на протяжении всего поединка, а еще и невероятной шайбой в стиле «лакросс» от нападающего «щук» Александра Шибаева.

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Источник: uhl.ua
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