Знаете ли Вы: Шайба в стиле «лакросс» (видео)

Знаете ли вы, кто из игроков УХЛ в сезоне 2019/20 забросил шайбу в стиле «лакросс»?

Такой шайбой,13 февраля,в матче34-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матчзабросил нападающий “щук”Александр Шибаев,красиво прошив голкипера«Ледяных Волков».Отметим, что тот матч херсонцы выиграли со счётом8:2.

Однако матч запомнился болельщикам не обилием шайб и драйвовыми потасовками на протяжении всего поединка, а еще и невероятной шайбой в стиле «лакросс» от нападающего «щук» Александра Шибаева.







Не забудьте подписаться на наши страницы в социальных сетяхFacebook,Telegram,Instagram,Twitter,YoutubeиViber