«Донбасс» провел утреннюю зарядку для жителей Константиновки

В субботу, 11 апреля, хоккейный клуб «Донбасс» провел утреннюю разминку для жителей города Константиновка. Наставником поклонников здорового образа жизни стал игрок основного состава донецкого клуба Олег Шишлянников.

Жители домов № 2 и 3 на площади Победы смогли выйти на свои балконы и сделать зарядку с представителем семикратного чемпиона Украины.

«Это хорошая инициатива, – отметил форвард «Донбасса» Олег Шишлянников, – поэтому я с большим удовольствием принял участие в этом проекте.

Уже продолжительное время мы находимся дома и ведем малоподвижный образ жизни, и физическая активность – это именно то, что нужно. Разминка, которую мы провели сегодня, была не сложной, поэтому каждый смог повторить все упражнения. Спорт – это здоровье», – с улыбкой отметил форвард дончан.

К чемпионской хоккейной разминке присоединилось немало желающих самых различных возрастов. Жители Константиновки с удовольствием повторяли упражнения и заряжались положительными эмоциями на весь день.

Хоккейный клуб«Донбасс» еще раз благодарит всех за участие. Надеемся, что сегодняшняя зарядка показала, что спортом можно и нужно заниматься в любых условиях.

ХК «Донбасс» отмечает, что планирует проведение утренних разминок с участием хоккеистов каждую субботу и воскресенье. Каждый желающий может прислать заявку на проведение зарядки в вашем дворе в Константиновке или Дружковке. Клуб ваших обращений на почте[email protected].

Оставайтесь дома, берегите себя и будьте здоровы!

Источник: сайт ХК «Донбасс»