Иван Савченко: «Горд, что смог защищать честь своей страны в составе сборной»

Нападающий «Кременчука»Иван Савченкопообщался с клубнойпресс-службой и рассказал о том, как проводит карантин, а также о том, какие чувства испытывал, дебютируя за сборную на предолимпийском турнире в Казахстане.

—Как у Вас проходит карантин?

—Находимся с семьей на самоизоляции, выходим только в магазин.

—Как поддерживаете физическую форму?

— До карантина бегал на стадионе, а сейчас дома занимаюсь на велотренажере и на балконе.

—Давайте поговорим о более приятном: за счет чего на Ваш взгляд «Кременчук» выиграл регулярный чемпионат?

—За счет командного духа, хорошей физической подготовки, правильных задач, установки и тактики тренерского штаба на сезон, ну и, конечно, благодаря нашим болельщикам, которые всегда хорошо поддерживали нас.

—Общее впечатление о сезоне?

—Двоякое. Рады что выиграли “регулярку”, были очень хорошо настроены и заряжены на плей-офф, но из-за коронавируса все перенесли, и мы, конечно, расстроены.

—В этом сезоне Вы официально дебютировали в составе национальной сборной Украины на предолимпийском турнире в Казахстане, отметились там первой своей заброшенной шайбой в желто-синей майке. Какие чувства испытали?

—Гордость, что смог защищать честь своей страны. Рад, что своей игрой за «Кременчук» заслужил шанс сыграть в национальной сборной. Ну, а 12-тысячная «Барыс арена» произвела на меня потрясающее впечатление, вот бы Украине такую.

—ИИХФ отменила и Чемпионат мира 2020 года, где у Вас был шанс сыграть?

—Всё резко так закончилось… Такое состояние, что вроде облили холодной водой. Но, надеюсь, что проблема с коронавирусом скоро закончится, а мы сможем хорошо подготовится и сыграть плей-офф УХЛ-Пари-Матч. Хочу пожелать Всем здоровья и терпения. А «Кременчук» еще обязательно порадует своих поклонников.

Источник: сайт ХК «Кременчук»