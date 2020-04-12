Кирилл Кучер: «Мы были убеждены, что доставим максимум неудобств «Кременчуку» и нам по силам пройти в следующий раунд»

Основной голкиперклуба«Белого Барса» КириллКучер пообщался с пресс-службой белоцерковского клуба и рассказал о нелёгкой четвертьфинальной серии с«Ледяными Волками», а также посоветовал фильмы и книги для нескучного досуга на карантине.

—Как узнали о том, что сезон Украинской хоккейной лиги— Пари-Матч остановлен?Какая была Ваша реакция?

—Наши тренеры сообщили о карантине через день – два после окончания серии с «Ледяными Волками».Слухи были и раньше, ведь было видно, что происходит в других лигах мира, но мы были сконцентрированы на матчах.

Конечно, неприятно, что остановили плей-офф.Мы были убеждены, что доставим максимум неудобств «Кременчуку» и нам по силам пройти в следующий раунд.Именно поэтому я недоволен таким завершением сезона.

—Плей-офф с «Ледяными Волками» выдался не самым легким для белоцерковской команды.За счет чего «Барсам» все же удалось вырваться в полуфинал?

—Мы сами создали себе проблемы.При всем уважении к «Ледяным Волкам», мы должны были выигрывать серию в два матча.Нас тренеры готовили к этому и предупреждали, что потеря концентрации может привести к осложнению серии.Так оно и получилось.

Однако благодаря тренерской «стряске», нам напомнили о нашей главной задача и ребята вышли играть на победу. А для более уверенного выигрыша, я считаю, что нам не хватало поддержки наших болельщиков.Играть при пустых трибунах нелегко.

—Чемпиона сезона мы все же увидим осенью этого года.Карантин – это период для упорной подготовки к борьбе за золото?Или наоборот помеха?

—Я считаю, что препятствие.В плей-офф все были на ходу, готовность команды была на максимуме.А сейчас подготовка возможна только физически.На льду тренировки, к сожалению, пока невозможны.

—Чем Вы занимаетесь дома?Придерживаетесь то режима или просто отсыпаетесь и восстанавливаетесь?

—Первую неделю отдыхал и отсыпался.Сейчас не скажу, что придерживаюсь строгого режима, но тренируюсь каждый день.Мой брат баскетболист, поэтому проводим тренировки вместе, чтобы веселее было.

—Чемпионаты по всему миру остановились, кроме белорусского.Вы смотрели матчи?Возможно у Вас есть команда-фаворит?

— Нет, команды фаворита нет, но несколько матчей смотрел.Интересный хоккей был.Жаль, что серия не затянулась до 6-7 матчей.

— Что посоветуете посмотреть или почитать болельщикам во время карантина?

—У каждого свои предпочтения в книгах и фильмах, но несколько советов все же есть.

Почитать можно книгу «Психология Чемпионов.Мышление приводит к победе в спорте и жизни» Боба Ротелла и Боба Каллена.Это если интересует спортивная тематика. А из художественной литературы сейчас начал читать роман Нила Геймана «Американские боги».Рекомендую.

Из спортивных фильмов я бы посоветовал «Человек, который изменил все» и «Невидимая сторона».

—Буквально несколько дней назад Ваш товарищ, а по совместительству и капитан команды Владислав Куцевич отметил свой день рождения.Удалось по-особому поздравить его в таких условиях?Что вообще посоветуете тем, у кого день рождения пришелся на карантин?

—Мы связались по видео и я его поздравил.Назвать особым это сложно, но в такой ситуации я думаю, это подняло ему настроение.

Посоветовать могу то же самое, что и требует от нас карантин.Здоровье одно, поэтому не нужно расстраиваться, а с позитивом принять этот факт и, если возможно, провести время с семьей.Будем придерживаться того, что от нас требуется, я думаю вскоре карантин закончится.

—С начала карантина в сети запустили уже несколько необычных челленджей.Принимали Вы в них участие?Какое вообще вы относитесь к таким «развлечений»?

—Да, действительно.От скуки придумали много челленджей, но я не сильно активный пользователь сети Instagram, поэтому принял участие только в одном – “#gamefacechallenge”.Вообще отношусь к таким вещам нейтрально.Иногда проскакивают интересные идеи и креативные видео.Но так же бывают и не совсем удачные попытки.

— Что сделаете первым, как только карантин закончится?

—Не задумывался над этим вопросом.Все будет зависеть от того, когда это произойдет.В планах есть поездка на море, но неизвестно когда карантин закончится.

Источник: сайт ХК«Белый Барс»