НХЛ рассказала о подготовке к драфту

Лого драфта 2020

Центральное скаутское бюро НХЛ (ЦСБ) продолжит с помощью интернета помогать клубам готовиться к драфту-2020 даже после того, как лига 25 марта приняла решение о переносе сроков проведения комбинированного тестирования игроков из-за пандемии коронавируса. Первоначально планировалось провести эти тесты в Баффало с 1 по 6 июня.

В среду НХЛ организовала видеоконференцию с участием Дэна Марра, директора ЦСБ, во время которой он рассказал о трех главных направлениях работы бюро в нынешних условиях.

“Клубы НХЛ могли встречаться с хоккеистами в течение всего сезона, но сейчас они должны проводить такие собеседования только удаленно в любом формате в зависимости от технических возможностей конкретной команды, – сказал Марр. – Понятно, что в связи с необходимостью соблюдать социальную дистанцию запрещены собеседования с прямым контактом игроков и представителей клубов”.

Комбинированное тестирование также включает в себя медицинское обследование и тесты на силу, выносливость и ловкость. Марр рассказал, что будет с этим на этот раз.

“Мы продолжим собирать информацию о здоровье хоккеистов. Для этого им отправят анкету с вопросами о том, чем они болели, были ли у них какие-нибудь проблемы со здоровьем. Также они должны будут представить все имеющиеся в их распоряжении материалы, касающиеся их здоровья. Вся эта информация будет доступна врачам и медицинскому персоналу клубов, – сказал Марр. – Теперь о тестировании физического состояния игроков. Этих тестов не будет в связи со сложившейся ситуацией, но у нас есть договоренности с организаторами матчей самых перспективных игроков, во время которых хоккеисты выполнили ряд упражнений. Так что клубы получат информацию о физическом состоянии 75 ребят из первой сотни выходящих на драфт”.

НХЛ приостановила сезон 2019-20 годов 12 марта. Канадская хоккейная лига (CHL – объединяет три ведущие молодежные хоккейные лиги Канады) и хоккейные лиги в Европе отменили чемпионаты и плей-офф. Отменен плей-офф и в студенческой лиге США.

Жан-Люк Фуди, 33-й номер в окончательном рейтинге полевых игроков, выступающих в Северной Америке, занял первое место в общем зачете по ледовой подготовке, победив в трех тестах из десяти. Тестирование состоялось во время матча самых перспективных игроков CHL/НХЛ в Баффало 16 января.

Этот центрфорвард (рост – 180 см, вес – 80 кг) из Хоккейной лиги Онтарио был лучшим в упражнениях на катание, реакцию, контроль шайбы, занял второе место в забегах на 30 метров с и без шайбы. Правый крайний Джейкоб Перро (180 см, 87 кг, 17-е место в рейтинге) показал второй результат в общем зачете, а центрфорвард Куинтон Байфилд (193 см, 98,5 кг, второе место в рейтинге) – третий.

Лучшие показатели в тестах на земле (семь) были у центрфорварда Джека Финли (198 см, 96,5 кг, 38-й номер рейтинга). Он победил в упражнениях по жиму кистью правой руки и броске медицинбола. Байфилд был вторым в общем зачете. Среди вратарей обратил на себя внимание Брок Гулд (193 см, 90 кг, девятое место в рейтинге вратарей, выступающих в Северной Америке). Стал лучшим в тестах на реакцию, ловкость и скорость перемещений.

ЦСБ опубликовало окончательные рейтинги игроков, выходящих на драфт НХЛ 2020 года, в среду после нескольких совещаний, которые бюро впервые за 44 года своего существования провело с помощью видеосвязи.

Джейк Сандерсон (185,5 см, 84 кг, четвертое место в рейтинге) из юниорской сборной США (U-18) лучше других прошел тестирование на льду во время матча самых перспективных игроков США 19 января. Этот защитник занял первые места в упражнениях на ловкость и реакцию, второе в упражнениях в катании с шайбой и без нее. Защитник Митчелл Миллер (178 см, 84,5 кг, четвертое место в рейтинге) из Хоккейной лиги США был вторым в общем зачете, а центрфорвард Тай Смиланик (185,5 см, 79 кг, 24-е место в рейтинге) – третьим.

“Всегда в начале сезона задаешься вопросом, насколько хорошим будет выбор игроков на предстоящем драфте. Но потом начинаешь работать, просматриваешь ребят, встречаешься с ними, готовишь промежуточные и окончательные рейтинги, и понимаешь, что выбор очень хороший, – говорит старший менеджер ЦСБ Дэвид Грегори. – Клубы получат очень хороших игроков, выбирая во втором, третьем и четвертом раундах. Есть настоящие таланты, которые сейчас не бросаются в глаза, но раскроются через несколько лет. А мы будем недоумевать, почему этого хоккеиста выбрали так поздно на драфте. Выбор очень хороший, клубы НХЛ получат достойных игроков”.