В Беларуси с победой в финале команды Лукашенко завершился розыгрыш любительского турнира

Команда президента БеларусиАлександра Лукашенкообыграла хоккеистов Минской области (8:4) во втором матче финальной серии и стала победителем XIII Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба.

Александр Лукашенко и его сын Николай отметились голевыми пасами, а лучшим игроком команды сталПавел Волчек.

Напомним, в первой игре финальной серии команда Президента Беларуси также взяла верх – 7:3.На групповом этапе турнира команда выиграла все 6 матчей и заняла первое место в таблице. В полуфинале она обыграла команду Гродненской области (12:3).

Таким образом, команда президента Беларуси в 11-й раз стала победителем соревнований средилюбительскихкоманд.

Источник: сайт Федерации хоккея Беларуси