Знаете ли Вы: Самый полезный игрок

Знаете ли Вы, кто из игроков УХЛ стал самым полезным по итогам регулярного чемпионата?

Наибольший показатель +/- в “регулярке” заработали сразу два хоккеиста«Кременчука», которые к тому же возглавили бомбардирскую гонку чемпионата. Показатель полезности+57набралиДмитрий ОрловиДмитрий Созонов,которые на протяжении регулярного чемпионата заработали69 (36+33)и63 (34+29)баллов соответственно.

Отметим, что среди защитников наибольший показатель +/- также набрал игрок«Кременчука»Илья Бабрусев,который при набранных22 (4+18)очках заработал показатель полезности+52.







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