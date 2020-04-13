«Что слушают хоккеисты?» с Айнарсом Подзиньшем

Украинская хоккейная лигасовместно с«Авторадио»запустили совместный специальныйпроект«Что слушают хоккеисты?»,в рамках которого игроки клубов УХЛ будут рассказывать о своих музыкальных предпочтениях и вкусах.

Следующим о своих музыкальных предпочтениях рассказал форвард «Донбасса» Айнарс Подзиньш:

— В целом, я меломан, но больше слушаю попсу и не очень сильно люблю металл. А вообще, перед играми слушаю просто мелодичную музыку, чтобы расслабиться и настроиться на поединок.





Топ-10 треков от Айнарса Подзиньша

Zivert- Beverly Hills



Сплин -Выхода нет



Zivert -Кредо



Дана Соколова – Львиное сердце



Сабина Корс – Дагестан



Maruv – Между нами



Ed Sheeran – Perfect



Люся Чиботина – Безлимитная любовь



Скруджи & Назима – Настоящий один



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