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Хоккей

«Что слушают хоккеисты?» с Айнарсом Подзиньшем

Николай ПисаревНет комментариев
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Украинская хоккейная лигасовместно с«Авторадио»запустили совместный специальныйпроект«Что слушают хоккеисты?»,в рамках которого игроки клубов УХЛ будут рассказывать о своих музыкальных предпочтениях и вкусах.

Следующим о своих музыкальных предпочтениях рассказал форвард «Донбасса» Айнарс Подзиньш:

— В целом, я меломан, но больше слушаю попсу и не очень сильно люблю металл. А вообще, перед играми слушаю просто мелодичную музыку, чтобы расслабиться и настроиться на поединок.

«Что слушают хоккеисты?» с Айнарсом Подзиньшем

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Топ-10 треков от Айнарса Подзиньша

«Что слушают хоккеисты?» с Айнарсом Подзиньшем

Zivert- Beverly Hills

Сплин -Выхода нет

Zivert -Кредо

Дана Соколова – Львиное сердце

Сабина Корс – Дагестан

Maruv – Между нами

Ed Sheeran – Perfect

Люся Чиботина – Безлимитная любовь

Скруджи & Назима – Настоящий один

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Источник: uhl.ua
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