“Рейнджерс” не спешат с назначением капитана

Мика Зибанежад

“Нью-Йорк Рейнджерс” рано или поздно назовет капитана, а этот сезон был использован для оценки кандидатов. Об этом в субботу во время онлайн-сессии вопросов и ответов, организованной командой, заявил президент клуба Джон Дэвидсон.

“Это справедливый вопрос, потому что болельщики хотят знать о своем лидере. Кто будет капитаном? – сказал Дэвидсон в четверг, отвечая на вопросы болельщиков. – Но я понял по опыту, что нельзя назначать капитана ради самого назначения. Этот вопрос должен разрешиться сам собой. Пройдя через ряд испытаний, ты понимаешь и чувствуешь, какие игроки имеют лидерские способности. Некоторые игроки ведут себя тихо, но на льду они – настоящие безумцы. Некоторые ребята ведут себя громко. Некоторые не говорят часто, но когда делают это, все их слушают. Мы пытаемся это выяснить”.

У “Рейнджерс” нет капитана более двух лет. Последним капитаном был Райан Макдона, 26 февраля 2018 года обменянный в “Тампа-Бэй Лайтнинг”. В этом сезоне помощниками капитана являются нападающие Мика Зибанежад и Крис Крайдер, а также защитник Марк Стаал.

“Порой не хочется давать человеку слишком много обязательств, потому что ты не уверен, что он с ними сможет справиться, и тогда это станет чересчур тяжелой ношей, – заявил Дэвидсон. – Это важный вопрос, но мы не можем с ним спешить, пока не поймём, что время настало. Это не является неуважением кого-либо, но, поверьте мне, мы решим данный вопрос. Надеюсь, что все произойдёт естественным образом”.

Дэвидсон сообщил, что он и его сотрудники достаточно заняты подготовкой к драфту НХЛ, несмотря на то, что новые даты его проведения пока не были определены. Лига отложила драфт, изначально назначенный на 26-27 июня в Монреале, из-за пандемии коронавируса, в связи с которой сезон был поставлен на паузу.

“Для нас драфт будет важным, – сообщил Дэвидсон. – Мы будем два раза выбирать в первом раунде и других. Нам нужно уделить ему большое внимание. В текущий момент драфт является кровеносной системой клуба”.

Дэвидсон находится в ежедневном контакте с генеральным менеджером Джеффом Гортоном и помощником генменеджера Крисом Друри. Он сказал, что скауты “Рейнджерс” в Северной Америке и остальном мире получили задания по подготовке к драфту.

“В качестве примера возьмём 50 лучших игроков драфта. Один из наших сотрудников Джеймс Салливан посылает три матча, в которых каждый из игроков принимал участие, по одному за раз, – сказал Дэвидсон. – Все скауты должны посмотреть все три матча и составить по ним отчёты. Они их посылают обратно, все читают, изучают, а скауты объясняют свои мнения. В общем, мы в данный момент просто стараемся чем-то занимать ребят и в то же время готовиться к драфту”.

Дэвидсон добавил, что некоторые из скаутов “Рейнджерс”, в частности в Западной Канаде, звонили “проспектам” и приближенным к ним людям, чтобы больше узнать об игроках.

“Мир скаутов в это время года занимается плей-офф и концовками сезонов, но сейчас ничего этого нет, – сказал Дэвидсон. – Поэтому сейчас мы общаемся с тренерами, родителями, учителями и очень-очень глубоко изучаем ребят и их подноготную. Так что нам есть чем заняться”.