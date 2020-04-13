Знаете ли Вы: Первая победа «Ледяных Волков» в плей-офф

Знаете ли Вы, что в текущем розыгрыше плей-офф Украинской хоккейной лиги— Пари-Матч киевский клуб«Ледяные Волки» добыл победу впервые в своей истории.

Случилось это в четвертьфинальной серии против белоцерковского«Белого Барса», в котором киевляне поле поражения в стартовом домашнем поединке, смогли обыграть “барсов” и сравнять счёт в 1/4 финала.

Отметим, что в третьем решающем матча четвертьфинала плей-офф белоцерковский клуб обыграл команду Руслана Борисенко и добыл путевку в полуфинал соревнований.

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