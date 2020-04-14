CCM будет делать защитные колпаки для медиков

Коронавирус (Covid-19)

Компания CCM продолжает делать все возможное, чтобы помочь медикам бороться с коронавирусом.

Производитель хоккейной экипировки анонсировал, что на фабрике в Монреале будет производить защитные колпаки для работников здравоохранения из Квебека.

CCM объединил усилия с компанией Industrie Orkan и доктором Рене Кейсси из Госпиталя дю Сакре-Кёр в Монреале для производства колпаков со встроенными респираторами, чтобы медики могли их использовать в течение нескольких часов. Кейсси придумал прототип и попросил CCM запустить их в массовое производство.

“Мы используем нашу инновационную культуру, которая обычно защищает лучших в мире хоккеистов во время сражений на льду, в новых целях – чтобы защитить медицинских работников, которые ведут главную битву в нашей жизни”, – говорится в пресс-релизе гендиректора CCM Hockey Рика Блэкшоу.

CCM сообщил, что может производить до 150 колпаков в день при наличии необходимых составляющих. Компания также объявила, что на своем сайте (link to: https://ccmhockey.com/) опубликует полный производственный цикл создания колпаков, чтобы другие производители также могли их создавать.

В пятницу CCM объявил, что пожертвует 500 тыс. защитных масок медицинским работникам Канады.