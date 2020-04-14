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Комиссар НХЛ: «Сроки возвращения зависят от вещей, над которыми у нас нет абсолютно никакого контроля»

Николай ПисаревНет комментариев
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Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн поделился мнением о возможном возобновлении сезона НХЛ, прерванного из-за коронавируса.

— Сроки возвращения зависят от вещей, над которыми у нас нет абсолютно никакого контроля, потому что речь идет о всеобщем здоровье. Мы не знаем, когда это сможет произойти, потому что пока нет даже понимания, когда люди смогут собираться вместе. И речь даже не о болельщиках на аренах, а о том, чтобы игроки собирались для тренировок. Но мы следим за ситуацией на ежедневной основе.

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Ребята пытаются поддерживать форму дома, но они уже в течение месяца не имели возможности выходить на лед, а для возвращения игровой формы им понадобится две-три недели. Мы стремимся, чтобы все – не только игроки или члены НХЛ, но и все остальные оставались в безопасности. Но также мы хотим, чтобы хоккеисты не рисковали своим здоровьем, слишком рано возвращаясь на лед и играя не в оптимальной форме.

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Мы рассматриваем все возможности и хотим быть к ним готовыми для любых обстоятельств. Так что мы не исключили ничего и не приняли никаких решений. Но мы будем готовы к любому варианту, который будет иметь смысл в то время.

В разговоре с Дональдом Трампом все лиги выразили желание вернуть спорт. Он является важной частью американской, а в моем случае – канадской, души. Спорт может объединять людей и выполнять исцеляющую функцию. Но мы все согласились, что до определенного момента есть вещи более важные. Еще раз – приоритетом остаются всеобщее здоровье и хорошее самочувствие.

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Источник: официальный сайт НХЛ

Источник: uhl.ua
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