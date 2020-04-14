Кому достались 26 титулов чемпиона Украины: от киевской эпохи до династии «Донбасса»

Весна-2020 оставила нас без самого ожидаемого хоккейного блюда сезона – игр плей-офф. Хоккеистыбыли готовы к решающим битвам, но жизнь и коронавирус распорядились иначе. Теперь хоккеисты тренируются вдалеке от своих команд и толькобелорусские терминаторыдоиграли свой чемпионат.

В Украинской хоккейной лиге полуфиналы и финал плей-офф четвертого сезонадоиграют в сентябре. В НХЛ и КХЛ еще не знают, как закончить чемпионаты и после их приостановления активноищут варианты.

Невообразимо тоскуя по хоккею, спортивный портал XSPORT решилвспомнить всех чемпионов Украины за годы независимости нашей страны. Опытные болельщики смогут поностальгировать и, возможно, поделятся своими яркими воспоминаниями о чемпионатах времен, о которых интернет не помнит. А молодежь окунется в нашу историю, без которой, как известно, не бывает будущего.

Итак, на данный момент чемпионат Украины был разыгран 26 раз. Лишь в 1996-м году чемпион не был определен. Национальное первенство не состоялось по финансовым причинам.

За всю историю хоккейных чемпионатов Украины золото покорялось клубам только из двух городов – КиеваиДонецка. В финалах кроме киевских и донецкой команд выступали представителиХарькова,Днепра,Броваров,Белой Церкви,КременчугаиХерсона.

Столичными чемпионами Украины становились сразу пять клубов –«Сокол»,«Беркут»,ШВСМ,АТЭКи«Компаньон», ну а все остальные чемпионства доставались«Донбассу».

Киевская эпоха

В девяти первых чемпионатах страны первое и второе места неизменно доставались клубам из Киева. Да и в призовую тройку некиевские команды за это время пробивались лишь трижды.

1993-й год. Чемпион – «Сокол» (Киев), 2-е место – ШВСМ (Киев), 3-е место – «Юпитер» (Харьков)

Первый чемпионат Украины провели всего за 8 дней – с 5 по 13 апреля. По регламенту турнир проходил в два этапа. Шесть команд на первом этапе сыграли круговой турнир, чтобы определить двух соперников по финалу для единственного профессионального клуба страны – киевского «Сокола». За победу тогда команда получала 2 очка, также были возможны ничьи.

Первый этап:

1. ШВСМ (Киев) 5 игр, 9 очков

2. «Юпитер» (Харьков) 5, 8

3. КПИ (Киев) 5, 5

4. Украина U-18 5, 4

5. «Норд» (Донецк) 5, 2

6. ОУФК (Харьков) 5, 2

Второй этап:

1. «Сокол» (Киев) 2 игры, 4 очка

2. ШВСМ (Киев) 2, 2

3. «Юпитер» (Харьков) 2, 0

Из чемпионского состава того «Сокола» сразу четыре человека сегодня являются тренерами клубов УХЛ. Трое – главными:Александр Савицкий(ХК «Кременчук»),Дмитрий Пидгурский(«Днепр») иКонстантин Буценко(«Белый Барс»), а также ассистент последнего в белоцерковской командеВиталий Литвиненко.

1994-й год. Чемпион – ШВСМ (Киев), 2-е место – «Сокол» (Киев), 3-е место – СДЮСШОР «Сокол» (Киев)

Второй чемпионат Украины тоже был скоротечным и игрался в апреле. Снова играли сначала предварительный раунд, а потом финальный этап с участием «Сокола».

В этом чемпионате уже не было команды из Донецка и юниорской сборной Украины. Харьков представлял коллектив, который назывался«Саламандра», дебютировали в первенстве«Сокол»-2и столичная«Льдинка».

Первый этап:

1. ШВСМ (Киев) 4 игры, 8 очков

2. «Сокол»-2 (Киев) 4, 6

3. «Саламандра» (Харьков) 4, 4

4. «Политехник» (Киев) 4, 2

5. «Льдинка» (Киев) 4, 0

Второй этап:

1. ШВСМ (Киев) 2 игры, 4 очка

2. «Сокол» (Киев) 2, 2

3. «Сокол»-2 (Киев) 2, 0

Чемпионский для ШВСМ (Школа высшего спортивного мастерства) матч состоялся 13-го апреля. По ходу той решающей встречи «Сокол» вел в счете 2:0 и 3:1: но не сумел удержать победу. ШВСМ всухую выиграл третий период, забросив решающую шайбу за 4 минуты до финальной сирены.

1995-й год. Чемпион – «Сокол» (Киев), 2-е место – АТЭК (Киев), 3-е место – ШВСМ (Киев)

Третий чемпионат Украины вновь был сыгран за несколько дней в апреле, по уже традиционной схеме. В турнире приняли участие все команды, которые играли в предыдущем чемпионате, дебютировал в национальном первенстве столичный клубАТЭК.

«Экскаваторщики» сходу стали обладателями серебряных медалей чемпионата Украины, а «Сокол» вернул себе титул.

Первый этап:

1. ШВСМ (Киев) 5 игр, 9 очков

2. АТЭК (Киев) 5, 7

3. «Политехник» (Киев) 5, 6

4. «Саламандра» (Харьков) 5, 3

5. «Льдинка» (Киев) 5, 3

6. «Сокол»-2 (Киев) 5, 2

Второй этап:

1. «Сокол» (Киев) 2 игры, 4 очка

2. АТЭК (Киев) 2, 2

3. ШВСМ (Киев) 2, 0

1996/1997. Чемпион – «Сокол» (Киев), 2-е место – «Льдинка» (Киев), 3-е место – АТЭК (Киев)

После сорванного из-за финансовых трудностей и отсутствия льда чемпионата 1996-го года в Федерации хоккея Украины наконец-то решили отказаться от проведения скоротечного национального первенства.

В сезоне-1996/97 наш чемпионат впервые распростерся на два календарных года и прошел с октября по февраль. Было сыграно 46 матчей, в турнире приняли участие 7 команд.

Киевский «Сокол» в этот раз начинал сезон с первого этапа и играл вместе со всеми регулярный чемпионат. В плей-офф выходили четыре первые команды по итогам «регулярки». К слову, в первом круге в составе «соколят» на лед выходил и главный тренер командыАлександр Сеуканд.

Регулярный чемпионат:



1. «Сокол» (Киев) 12 игр, 21 очко

2. СДЮСШОР (Харьков) 12, 18

3. «Льдинка» (Киев) 12, 17

4. АТЭК (Киев) 12, 11

5. «Политехник» (Киев) 12, 11

6. СДЮСШОР «Сокол» (Киев) 12, 6

7. «Иварс» (Киев) 12, 0

На втором этапе чемпионата на каждой стадии проводился только один матч, так что права на ошибку ни у кого из претендентов на титул не было. Впрочем, «Сокол» одержал уверенные победы и в полуфинале, и в финале.

Плей-офф:



Полуфиналы

«Сокол» (Киев)– АТЭК (Киев) 5:2, СДЮСШОР (Харьков) –«Льдинка» (Киев)2:11

Матч за 3-е место

АТЭК (Киев)– СДЮСШОР (Харьков) 6:4

Финал

«Сокол» (Киев)– «Льдинка» (Киев) 5:1

1997/1998. Чемпион – «Сокол (Киев), 2-е место – «Беркут» (Киев), 3-е место – «Политехник» (Киев)

Этот чемпионат проходил с ноября по март. В турнире дебютировал новосозданный армейский клуб«Беркут».



Регулярный чемпионат:

1. «Сокол» (Киев) 12 игр, 23 очка

2. «Политехник» (Киев) 12, 16

3. «Беркут» (Киев) 12, 13

4. СДЮСШОР (Харьков) 12, 13

5. АТЭК (Киев) 12, 8

6. «Льдинка» (Киев) 12, 6

7. СДЮСШОР «Сокол» (Киев) 12, 5

Плей-офф:

Полуфиналы

«Сокол» (Киев)– СДЮСШОР (Харьков) 7:3, «Политехник» (Киев) –«Беркут» (Киев)2:3

Финал

«Сокол» (Киев)– «Беркут» (Киев) 5:2

1998/1999. Чемпион – «Сокол» (Киев), 2-е место – «Беркут» (Киев), 3-е место – «Сокол»-2 (Киев)

В этом сезоне в чемпионате Украины сыграли сразу 9 команд – на тот момент наибольшее количество за всю историю. Во второй раунд после двухкруговой «регулярки» выходили три клуба.

«Сокол» вновь присоединился к турниру только со стадии плей-офф и выиграл свой 4-й подряд и 5-й в общей сложности титул чемпиона Украины.

Регулярный чемпионат:



1. «Сокол»-2 (Киев) 14 игр, 24 очка

2. «Беркут» (Киев) 14, 24

3. «Льдинка» (Киев) 14, 19

4. СДЮСШОР (Харьков) 14, 14

5. «Политехник» (Киев) 14, 14

6. АТЭК (Киев) 14, 11

7. СДЮШОР «Сокол» (Киев) 14, 5

8. «Льдинка»-2 (Киев) 14, 1

Плей-офф:



Полуфиналы

«Сокол» (Киев)– «Льдинка» (Киев) 8:0, 4:0, «Сокол»-2 (Киев) –«Беркут» (Киев)3:6, 0:3

Финал

«Сокол» (Киев)– «Беркут» (Киев) 2:3, 4:2, 4:1, 3:1

1999/2000. Чемпион – «Беркут» (Киев), 2-е место – «Сокол» (Киев), 3-е место – «Политехник» (Киев)

Непримиримые соперники тех лет и финалисты двух предыдущих финалов чемпионата Украины столичные «Сокол» и «Беркут» присоединились к национальному первенству только со стадии плей-офф. Эти клубы выступали и в Восточно-Европейской хоккейной лиге, где также сошлись в финале.

По итогам регулярного чемпионата в плей-офф к «Соколу» и «Беркуту» попадали две лучшие команды первого этапа.

Интересно, что в этом чемпионате арбитрыОлег Лускань,Андрей КичаиАндрей Кузьминскийв свободное от судейства время выходили на лед в роли хоккеистов – в составе столичных «Политехника» и АТЭКа.

Регулярный чемпионат:



1. «Политехник» (Киев) 10 игр, 17 очков

2. «Льдинка» (Киев) 10, 16

3. СДЮСШОР (Харьков) 10, 10

4. «Сокол»-2 (Киев) 10, 8

5. АТЭК (Киев) 10, 8

«Беркут» под руководствомАлександра Куликовавпервые стал чемпионом Украины.

Плей-офф:



Полуфиналы

«Сокол» (Киев)– «Льдинка» (Киев) 8:0,«Беркут» (Киев)– «Политехник» (Киев) 8:1

Финал

«Сокол» (Киев) –«Беркут» (Киев)1:3

2000/2001. Чемпион – «Беркут» (Киев), 2-е место – «Сокол» (Киев), 3-е место – СДЮСШОР (Харьков)

В девятом сезоне чемпионата Украины сыграли сразу 17 команд – больше участников в нашем национальном первенстве не было ни до, ни после этого.

Правда сезон получился скандальным, с серьезными организационными проблемами, непонятными изменениями регламента по ходу турнира и дисквалификациями. Так получилось, что «Беркут» на пути к своему второму титулу сыграл только один матч – ведь его соперник по полуфиналу был дисквалифицирован. А «Сокол» вновь остался вторым.

По инициативе Федерации хоккея Украины чемпионат проводили в три этапа. На первом этапе команды играли в своих региональных зонах. Второй этап принимал Киев, где определялись участники плей-офф, в котором в турнир вливались гранды – «Беркут» и «Сокол».

Кроме клубов, которые участвовали в предыдущем сезоне, в ЧУ дебютировали львовский«Гладиатор», херсонский«Днепр», одесская«Аврора», харьковская«Альфа»иХК «Николаев». Харьковская СДЮСШОР заявилась сразу тремя командами – взрослой и двумя юниорскими. Статус открытого чемпионат Украины получил благодаря участию в нем российскогоХК «Белгород».

Второй этап:



1. СДЮСШОР (Харьков) 4 игры, 8 очков

2. «Политехник» (Киев) 4, 6

3. АТЭК (Киев) 4, 4

4. «Днепр» (Херсон) 4, 2

5. «Гладиатор» (Львов) 4, 0

Плей-офф:



Полуфинал

«Сокол» (Киев)– СДЮСШОР (Харьков)13:0

Финал

«Беркут» (Киев)– «Сокол» (Киев) 2:1



2001/2002. Чемпион – «Беркут» (Киев), 2-е место – «Сокол» (Киев), 3-е место – «Донбасс» (Донецк)

В юбилейном десятом сезоне чемпионата Украины снова сыграло больше десяти команд. Эта тенденция просуществовала еще четыре года. Ради массовости к турниру допускались полупрофессиональные коллективы.

На этот раз в чемпионате не было разделения на зоны, зато участников первенства страны поделили на дивизионы – Высшую и Первую лиги.

В Высшей лиге выступало 6 команд, а в Первой – 7. По итогам «регулярки» Высшей лиги напрямую в полуфинал плей-офф выходили два клуба. Еще три – получали путевки в четвертьфинал. Также в плей-офф «Вышки» играл и победитель турнира Первой лиги.

Отметим, что в чемпионат Украины вновь вернулась команда из Донецка –ХК «Донбасс». В Первой же лиге появились такие коллективы как:«Барвинок»(Харьков),«Дружба-78»(Харьков),«Химик»(Северодонецк),«Солнечная Долина»(Одесса) иХК «Смела».

Высшая лига:



1. «Беркут» (Киев) 10 игр, 27 очков

2. «Сокол» (Киев) 10, 21

3. «Донбасс» (Донецк) 10, 21

4. «Политехник» 10, 12

5. АТЭК (Киев) 10, 6

6. ХК «Киев» 10, 3



Плей-офф:



Четвертьфиналы

«Донбасс» (Донецк)– «Барвинок» (Харьков) 15:0, 12:0, «Политехник» (Киев) –АТЭК (Киев)4:5, 5:6

Полуфиналы

«Беркут» (Киев)– АТЭК (Киев) 9:0, 8:1,«Сокол» (Киев)– «Донбасс» (Донецк) 9:6, 2:1

В этом сезоне закончилась гегемония в чемпионате Украины «Беркута». Клубы с таким названием в украинских национальных первенствах еще будут выступать, но этот – чемпионский «Беркут» – завершил свое существование в 2002-м году, когда команду расформировали.

Вслед за Киевом и Харьковом первые медали чемпионатов Украины добыл и Донецк.

За 3-е место

«Донбасс» (Донецк)– АТЭК (Киев) 5:1, 8:5

Финал

«Беркут» (Киев)– «Сокол» (Киев) 2:3, 4:2, 5:4 Б.

2002/2003. Чемпион – «Сокол» (Киев), 2-е место – СДЮСШОР «Барвинок» (Харьков), 3-е место – АТЭК (Киев)

Оставаясь вице-чемпионом три года подряд, «Сокол» вернул себе титул и не отдавал его четыре сезона кряду. В этом сезоне «соколята» вступали в борьбу за чемпионства лишь в финале. За места в плей-офф соревновались 13 клубов: 5 в Высшей лиге и 8 – в Первой.

Высшая лига:



1. ХК «Киев» 16 игр, 24 очка

2. АТЭК 16, 17

3. «Дружба-78» 16, 14

4. СДЮСШОР «Барвинок» (Харьков) 16, 13

5. «Политехник» 16, 12

Плей-офф:

Четвертьфиналы

АТЭК (Киев)– «Дружба-78» (Харьков) 4:3 ОТ, 2:1 Б., ХК «Киев» –СДЮСШОР «Барвинок» (Харьков)9:4, 4:6, 2:3

Полуфинал

АТЭК (Киев) –СДЮСШОР «Барвинок» (Харьков)5:1, 3:6, 1:6

Финал

«Сокол» (Киев)– СДЮСШОР «Барвинок» (Харьков) 5:0, 6:0

2003/2004. Чемпион – «Сокол» (Киев), 2-е место – ХК «Киев», 3-е место – АТЭК (Киев)

Турнир прошел по схеме предыдущего сезона. Впервые чемпионство разыграли «Сокол» и его фарм-клубХК «Киев».

Высшая лига:



1. ХК «Киев» 16 игр, 45 очков

2. АТЭК (Киев) 16, 32

3. СДЮСШОР «Барвинок» (Харьков) 16, 28

4. «Дружба-78» (Харьков) 16, 11

5. «Химик» (Северодонецк) 16, 0

Плей-офф:



Четвертьфиналы

АТЭК (Киев)– СДЮСШОР «Барвинок» (Харьков) 4:1, 2:4 Б,. 2:1,ХК «Киев»– «Метеор» (Днепропетровск) 6:2, 7:3

Полуфинал

ХК «Киев»– АТЭК (Киев) 3:2, 6:3

Финал

«Сокол» (Киев)– ХК «Киев» 4:0, 11:1

2004/2005. Чемпион – «Сокол», 2-е место – «Днепровские Волки» (Днепропетровск), 3-е место – ХК «Киев»

Впервые медали чемпионата Украины вслед за киевскими, харьковскими и донецкой командами завоевали и хоккеисты из Днепропетровска(теперь Днепр – прим. XSPORT.ua).

«Сокол», который выступал в Открытом чемпионате Беларуси, вступал в борьбу за титул лишь с финала.

Высшая лига:



1. «Днепровские Волки» (Днепропетровск) 20 игр, 54 очка

2. ХК «Киев» 20, 41

3. АТЭК (Киев) 20, 33

4. СДЮСШОР «Барвинок» (Харьков) 20, 19

5. «Дружба-78» (Харьков) 20, 17

6. СДЮШОР «Сокол» (Киев) 20, 0

Плей-офф:



Четвертьфиналы

ХК «Киев»– АТЭК (Киев) 3:4 ОТ, 5:4, 4:1,«Днепровские Волки» (Днепропетровск)– СДЮСШОР «Барвинок» (Харьков) 8:3, +:-

Полуфинал

«Днепровские Волки» (Днепропетровск)– ХК «Киев» 5:4 ОТ, 7:5

Финал

«Сокол» (Киев)– «Днепровские Волки» (Днепропетровск) 7:0, 4:1

2005/2006. Чемпион – «Сокол» (Киев), 2-е место – «Беркут» (Бровары), 3-е место – «Днепровские Волки» (Днепропетровск)

Высшая лига:



1. «Беркут» (Бровары) 20 игр, 60 очков

2. «Днепровские Волки» (Днепропетровск) 20, 39

3. ХК «Киев» 20, 36

4. АТЭК (Киев) 20, 33

5. СДЮШОР «Сокол-89» (Киев) 20, 9

6. СДЮШОР «Сокол-90» (Киев) 20, 3

В первый игровой день чемпионата впервые в истории национальных первенств Украины в официальном матче друг против друга сыграли отец и сын. В поединке «Беркут» – СДЮШОР «Сокол-89» сошлись нынешний главный тренер «Белого Барса» тогда 36-летнийКонстантин Буценкои 16-летнийНикита Буценко, который сейчас выступает в составе «Донбасса».

Плей-офф:



Четвертьфиналы

«Беркут» (Бровары)– АТЭК (Киев) +:-, +:-,«Днепровские Волки» (Днепропетровск)– ХК «Киев» 9:3, 5:2

Полуфинал

«Беркут» (Бровары)– «Днепровские Волки» (Днепропетровск) 4:0, 5:3

Финал

«Сокол» (Киев)– «Беркут» (Бровары) 1:4, 4:0, 5:1

2006/2007. Чемпион – АТЭК (Киев), 2-е место – «Беркут» (Бровары), 3-е место – «Компаньон» (Киев)

Впервые в истории чемпионом Украины стал киевскийАТЭК. Чемпионат в этот раз проводили в один этап и без плей-офф. Столичный «Сокол» впервые не попал в тройку призеров.

Турнирная таблица чемпионата:



1. АТЭК (Киев) 30 игры, 82 очка

2. «Беркут» (Бровары) 30, 70

3. «Компаньон» (Киев) 30, 44

4. «Сокол» (Киев) 30, 40

5. «Днепровские Волки» (Днепропетровск) 30, 23

6. СДЮШОР «Сокол» (Киев) 30, 3

2007/2008. Чемпион – «Сокол» (Киев), 2-е место – «Барс» (Бровары), 3-е место – ХК «Харьков»

В чемпиона снова вернулся плей-офф, а «Сокол» опять играл и в регулярном чемпионате. Столичный клуб выиграл «регулярку», а потом вернул себе титул чемпиона Украины и по итогам плей-офф.

В Харьков впервые через 5 лет вновь вернулись медали чемпионата Украины.ХК «Харьков»выиграл их в серии за 3-е место против столичного «Компаньона»

Регулярный чемпионат:



1. «Сокол» (Киев) 30 игр, 76 очков

2. «Барс» (Бровары) 30, 60

3. «Компаньон» (Киев) 30, 53

4. ХК «Харьков» 30, 42

5. АТЭК (Киев) 30, 35

6. «Днепровские Волки» 30, 0

Плей-офф:



Полуфиналы

ХК «Харьков» –«Сокол» (Киев)2:4, 0:7, «Компаньон» (Киев) –«Барс» (Бровары)2:4, 2:4

Финал

«Барс» (Бровары) –«Сокол» (Киев)0:9, 2:6

2008/2009. Чемпион – «Сокол» (Киев), 2-е место – «Белый Барс» (Бровары), 3-е место – АТЭК (Киев)

В чемпионате снова приняли участие больше 10-ти команд. Их разбили на три неравнозначных дивизиона – учитывался географический принцип.

Основная борьба за медали началась уже с 1/4-й плей-офф.

Плей-офф:



Четвертьфиналы

АТЭК (Киев)– «Ватра» (Ивано-Франковск) 6:1, 6:3,«Белый Барс» (Бровары)– Приднепровск (Днепропетровск) 6:3, 17:3,ХК «Харьков»– «Донбасс» (Донецк) 7:2, 6:3, «Компаньон» (Киев) –«Сокол» (Киев)0:8, 4:10

Полуфиналы

«Белый Барс» (Бровары)– ХК «Харьков» 2:5, 3:1, 2:0,«Сокол» (Киев)– АТЭК (Киев) 5:2, 7:1

Финал

«Сокол» (Киев)– «Белый Барс» (Бровары) 8:2, 6:1

2009/2010. Чемпион – «Сокол» (Киев), 2-е место – «Беркут» (Киев), 3-е место – ХК «Харьков»

В этом сезоне «Сокол» завоевал свой 12-й и последний титул чемпиона Украины.

XVIII чемпионат страны стал вторым в истории по количеству участников – всего 15 команд, и последним, когда в национальном первенстве Украины выступало больше 10-ти клубов.

Команды поделили на три дивизиона (А, В, С) по региональному принципу. В дивизионе А выступали сильнейшие команды страны с Севера и Востока: «Сокол» (Киев), «Беркут» (Киев), «Белый Барс» (Бровары), ХК «Харьков», «Донбасс» (Донецк) и СДЮСШОР «Вороны» (Сумы). В дивизионе В – команды с Юга: «Днепр» (Херсон), «Легион» (Севастополь) и ХК «Одесса». А в дивизионе С были собраны коллективы с Запада Украины: «Экспресс» (Львов), «Ватра» (Ивано-Франковск), «Беркут» (Львов), ХК «Луцк», «Явор» (Яворов), «Олимпия» (Калуш).

Весь дивизион А проходил в плей-офф, а две первые его команды – автоматически в полуфинал.

Первый этап. Дивизион А:



1. «Беркут» (Киев) 20 игр, 46 очков

2. ХК «Харьков» 20, 42

3. «Сокол» (Киев) 20, 38

4. «Белый Барс» (Бровары) 20, 36

5. «Донбасс» (Донецк) 20, 16

6. СДЮСШОР «Вороны» (Сумы) 20, 2

Плей-офф:



Полуфиналы

«Беркут» (Киев)– «Белый Барс» (Бровары) 3:1, 7:0,«Сокол» (Киев)– ХК «Харьков» 4:1, 3:2

Финал

«Сокол» (Киев)– «Беркут» (Киев) 5:2, 3:2 ОТ

Династия «Донбасса»

2010/2011. Чемпиона – «Донбасс» (Донецк), 2-е место – «Сокол» (Киев), «3-е место – «Компаньон» (Киев)

Некиевский клуб впервые стал чемпионом Украины. Сбросить с трона «Сокол», как когда-то с «Беркутом», снова смог теперь работавший в Донецке Александр Куликов.

Этот сезон стал первым подобным для донецкого«Донбасса». После того как в 2010-м году президентом клуба сталБорис Колесников, дончане выиграли все семь чемпионатов страны, в которых принимали участие. До 2011-го года титул чемпиона Украины разыграли 17 раз и всегда золото национального первенства оставалось в столице. За последующие 8 сезонов киевские команды станут чемпионами еще лишь дважды.

Регулярный чемпионат:



1. «Донбасс» (Донецк) 24 игры, 68 очков

2. «Сокол» (Киев) 24, 51

3. «Компаньон» (Киев) 24, 45

4. ХК «Харьков» 24, 44

5. «Белый Барс» (Бровары) 24, 20

6. «Подол» (Киев) 24, 18

7. «Вороны» (Сумы) 24, 6

Лучшим бомбардиром регулярного чемпионата стал тогда игрок «Донбасса» и еще нападающий, а теперь защитник сборной Румынии –Павел Борисенко. В 21-м матче «регулярки» он набрал 44 (19+25) очка. К слову, именно Павел забросил победную шайбу «Донбасса» в решающем матче финала с «Соколом».

В плей-офф выходили шесть лучших команд, две первые – напрямую в полуфинал.

Плей-офф:



Полуфиналы

«Донбасс» (Донецк)– ХК «Харьков» 8:1, 8:3, «Компаньон» (Киев) –«Сокол» (Киев)5:4 Б., 0:4, 1:3

Финал

«Сокол» (Киев) –«Донбасс» (Донецк)0:1, 2:3

2011/2012. Чемпион – «Донбасс»-2 (Донецк»), 2-е место – «Сокол» (Киев), 3-е место – «Беркут» (Киев)

Этот сезон стал первым в непродолжительной истории Профессиональной хоккейной лиги (ПХЛ). «Донбасс» снова стал чемпионом, но на этот раз в национальном чемпионате играл второй состав дончан. Основная команда «Донбасса» рубилась в первенстве ВХЛ.

Регулярный чемпионат выиграл «Сокол», «Донбасс»-2 отстал от киевлян на 5 очков. Кто же сильнее соперники окончательно определили уже в финале плей-офф.

После этого сезона киевский «Сокол» больше ни разу не выходил в финал чемпионатов Украины.

Регулярный чемпионат:









1. «Сокол» (Киев) 42 игры, 108 очков

2. «Донбасс»-2 (Донецк) 42, 103

3. «Беркут» (Киев) 42, 87

4. «Компаньон» (Киев) 42, 70

5. «Львы» (Львов) 42, 55

6. «Харьковские Акулы» (Харьков) 42, 48

7. «Гайдамаки» (Винница) 42, 10

Плей-офф:









Полуфиналы

«Сокол» (Киев)– «Компаньон» (Киев) 6:4, 2:1, 3:4, 4:1, 2:3, 5:2,«Донбасс»-2 (Донецк)– «Беркут» (Киев) 2:0, 4:2, 4:2, 9:3

Финал

«Сокол» (Киев) –«Донбасс»-2 (Донецк)3:4, 2:4, 4:0, 5:7, 4:3, 0:5

2012/2013. Чемпион – «Донбасс»-2 (Донецк), 2-е место – «Компаньон» (Киев), 3-е место – «Сокол» (Киев)





Донбасс – чемпион 2013! / Фото: пресс-служба ХК Донбасс

Этот сезон проводился в три этапа: регулярный чемпионат из которого в следующую стадию выходили 6 команд, далее еще два турнира по 3 команды в каждом и собственно плей-офф.

В плей-офф серии играли до трех побед одной из команд.

Победитель регулярного чемпионата киевский«Беркут»из-за невыполнения финансовых обязательств был снят с турнира.

«Донбасс» снова был представлен второй командой, так как основная выступала в КХЛ. По итогам сезона дончане в третий раз подряд взяли чемпионский титул.

Регулярный чемпионат:









1. «Беркут» (Киев) 36 игр, 86 очков

2. «Компаньон» (Киев) 36, 63

3. «Динамо» (Харьков) 36, 60

4. «Донбасс»-2 (Донецк) 36, 57

5. «Сокол» (Киев) 36, 54

6. «Львы» (Львов) 36, 41

7. «Белый Барс» (Белая Церковь) 36, 17

Второй этап:









Группа А









1. «Компаньон» (Киев) 4 игры, 8 очков

2. «Сокол» (Киев) 4, 7

3. «Львы» (Львов) 4, 3

Группа В









1. «Донбасс»-2 (Донецк) 4 игры, 12 очков

2. «Динамо» (Харьков) 4, 6

3. «Белый Барс» (Белая Церковь) 4, 0

Плей-офф:









Полуфиналы

«Компаньон» (Киев)– «Сокол» (Киев) 2:0, 3:4 Б., 4:2, 2:3, 2:1 Б., «Динамо» (Харьков) –«Донбасс»-2 (Донецк)3:4 ОТ, 1:6, 0:3

Финал

«Компаньон» (Киев) –«Донбасс»-2 (Донецк)2:4, 0:3, 0:5, 2:3 Б.

Чемпионат без «Донбасса». Два последних золота Киева

2013/2014. Чемпион – «Компаньон» (Киев), 2-е место – «Белый Барс» (Белая Церковь), 3-е место – «Сокол» (Киев)

Чемпионат снова проходил под эгидой ФХУ. После двух сезонов ПХЛ приостановила свою деятельность.

Это был первый из двух сезонов чемпионата Украины, в которых не участвовал «Донбасс». Винницкие«Гайдамаки»стартовали в турнире, но снялись по ходу чемпионата из-за финансовых трудностей.

После серебра в предыдущем сезоне киевский«Компаньон»сумел завоевать свой первый и единственный чемпионский титул в истории.

Регулярный чемпионат:









1. «Компаньон» (Киев) 24 игры, 58 очков

2. «Белый Барс» (Белая Церковь) 24, 51

3. «Сокол» (Киев) 24, 29

4. «Львы» (Львов) 24, 22

5. «Дженералз» (Киев) 24, 20

6. «Гайдамаки» (Винница) снялись

Плей-офф:









Полуфиналы

«Компаньон» (Киев)– «Львы» (Львов) 6:2, 6:1,«Белый Барс» (Белая Церковь)– «Сокол» (Киев) 2:1, 6:1

Финал

«Компаньон» (Киев)– «Белый Барс» (Белая Церковь) 3:1, 2:1, 1:3, 1:3, 2:1

2014/2015. Чемпион – АТЭК (Киева), 2-е место – ХК «Кременчуг», 3-е место – «Дженералз» (Киев)







Один из кризисных сезонов в нашем хоккейном чемпионате, который вообще мог не состояться. В турнире приняли участие всего 4 клуба и стартовал он в феврале 2015-го года. «Регулярку» отыграли за полтора месяца, а плей-офф – за две недели.

Несмотря на молодость командыХК «Кременчук», именно она была безусловным фаворитом чемпионата. Но, выиграв с 15-очковым преимуществом регулярный чемпионат и победив в первом матче финала на выезде, «горожане» все-таки отдали золотые медалиАТЭКу. Впрочем, серебряные награды стали дебютными для команды Кременчуга во взрослых чемпионатах Украины.

Регулярный чемпионат:









1. ХК «Кременчук» 12 игр, 30 очков

2. «Дженералз» (Киев) 12, 15

3. АТЭК (Киев) 12, 14

4. «Витязь» (Харьков) 12, 13

Плей-офф:









Полуфиналы

ХК «Кременчук»– «Витязь» (Харьков) 2:3 ОТ, 6:3, 5:4,АТЭК (Киев)– «Дженералз» (Киев) 4:3, 3:1

Финал

АТЭК (Киев)– ХК «Кременчук» 2:4, 3:2, 4:3 ОТ

Возвращение «Донбасса»



2015/2016. Чемпион – «Донбасс» (Донецк), 2-е место – «Дженералз» (Киев), 3-е место – ХК «Кременчуг»

«Донбасс» триумфально вернулся в чемпионат Украины и сходу завоевал свой 4-й чемпионский титул. С тех пор чемпионом страны становился исключительно донецкий клуб.

Регулярный чемпионат:









1. «Донбасс» (Донецк) 42 игры, 113 очков

2. «Дженералз» (Киев) 42, 106

3. ХК «Кременчук» 42, 104

4. «Витязь» (Харьков) 42, 66

5. «Белый Барс» (Белая Церковь) 42, 58

6. «Рапид» (Киев) 42, 24

7. «Компаньон» (Киев) 42, 21

8. «Юность» (Харьков) 42, 12

Плей-офф:









Полуфиналы

«Дженералз» (Киев)– ХК «Кременчуг» 1:4, 1:0, 3:0, 2:3 Б., 1:0,«Донбасс» (Донецк)– «Витязь» (Харьков) 5:2, 6:1, 3:1

Финал

«Донбасс» (Донецк)– «Дженералз» (Киев) 2:1, 3:2 Б., 2:1, 3:1

2016/2017. Чемпион – «Донбасс» (Донецк), 2-е место – ХК «Кременчуг», 3-е место – «Кривбасс» (Кривой Рог)

Это был первый сезон Украинской хоккейной лиги. «Донбасс» в пятый раз стал чемпионом, а криворожский«Кривбасс»в год своего дебюта в чемпионате Украины завоевал бронзовые награды.

Регулярный чемпионат:









1. ХК «Кременчук» 40 игр, 99 очков

2. «Донбасс» (Донецк) 40, 99

3. «Кривбасс» (Кривой Рог) 40, 73

4. «Дженералз» (Киев) 40, 47

5. «Белый Барс» (Белая Церковь) 40, 29

6. «Витязь» (Харьков) 40, 13

Плей-офф:

Полуфиналы

ХК «Кременчук»– «Дженералз» (Киев) 6:2, 7:0, 8:1, 8:1,«Донбасс» (Донецк)– «Кривбасс» (Кривой Рог) 4:0, 3:2 ОТ, 3:4, 3:0, 5:2

Финал

ХК «Кременчук» –«Донбасс» (Донецк)1:3, 4:3 ОТ, 1:3, 1:2, 4:1, 1:2

2017/2018. Чемпион – «Донбасс» (Донецк), 2-е место – ХК «Кременчуг», 3-е место – «Белый Барс» (Белая Церковь), «Динамо» (Харьков)

Во взрослом чемпионате Украины дебютировали«Галицкие Львы»из Новояворовска и броварские«Волки».

«Донбасс» в шестой раз стал чемпионом Украины.

Регулярный чемпионат:









1. «Донбасс» (Донецк) 40 игр, 116 очков

2. «Белый Барс» (Белая Церковь) 40, 84

3. ХК «Кременчук» 40, 75

4. «Динамо» (Харьков) 40, 51

5. «Галицкие Львы» (Новояворовск) 40, 25

6. «Волки» (Бровары) 40, 9

Плей-офф:









Полуфиналы

«Донбасс» (Донецк)– «Динамо» (Харьков) 6:2, 9:0, 9:2, «Белый Барс (Белая Церковь) –ХК «Кременчук»1:2, 3:5, 4:5

Финал

«Донбасс» (Донецк)– ХК «Кременчук» 3:0, 6:3, 3:4, 5:2, 3:0

2018/2019. Чемпион – «Донбасс» (Донецк), 2-е место – «Днепр» (Херсон), 3-е место – ХК «Кременчуг», «Белый Барс» (Белая Церковь)

В чемпионате Украины дебютировал профессиональный клуб из Херсона –«Днепр». Команда с таким названием уже играла в низших дивизионах национального первенства, но этот «Днепр» сходу пробился в финал и завоевал серебряные медали.

«Донбасс» в седьмой раз стал чемпионом Украины.

В плей-офф проходили все участники чемпионата. Две первое команды автоматически попадали в полуфинал, остальные – играли четвертьфиналы.

Регулярный чемпионат:









1. «Донбасс» (Донецк) 40 игр, 98 очков

2. ХК «Кременчук» 40, 93

3. «Днепр» (Херсон) 40, 89

4. «Белый Барс» (Белая Церковь) 40, 42

5. «Динамо» (Харьков) 40, 28

6. «Ледяные Волки» (Киев) 40, 10

Плей-офф:









Четвертьфиналы

«Ледяные Волки» (Киев) –«Днепр» (Херсон)1:7, 0:5, «Динамо» (Харьков) –«Белый Барс» (Белая Церковь)0:2, 1:3

Полуфиналы

ХК «Кременчук» –«Днепр» (Херсон)1:3, 3:2 ОТ, 1:0, 0:3, 4:1, 1:2, 2:6,«Донбасс» (Донецк)– «Белый Барс» (Белая Церковь) 9:1, 5:4, 1:2, 4:3, 8:1

Финал

«Донбасс» (Донецк)– «Днепр» (Херсон) 1:2, 3:1, 3:1. 2:1, 4:1

Всего за всю историю киевские команды выигрывали чемпионат Украины по хоккею 19 раз. Все 7 некиевских титулов принадлежат донецкому «Донбассу».

В материале использованы статистические данные страницы чемпионата Украины на Wikipedia

Источник: портал XSPORT