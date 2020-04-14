НХЛ вновь продлила срок самоизоляции для игроков до 30 апреля

На своем официальном сайте Национальная хоккейная лига сообщала, что срок самоизоляции для игроков продлен до 30 апреля. Отметим, что текущий срок должен был истечь 15 апреля.

– НХЛ, следуя консультациям медицинских экспертов, приняла решение продлить режим самокарантина для игроков, тренеров и персонала клубов до 30 апреля,– говорится в сообщении.

Сезон в НХЛ был приостановлен 13 марта из-за коронавируса. Изначально планировалось, что чемпионат возобновится в начале мая.

Источник: официальный сайт НХЛ