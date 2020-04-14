Смотрите битву Александра Каракулько и Ильи Коренчука на Youtube-канале УХЛ!

Недавно Украинскаяхоккейная лига совместно с ТМ«Parimatch»запустила новый проект онлайн-баттлов«Без клюшек», в рамках которых хоккеисты проверяют не только свою эрудицию, но и чувство юмора и быстроту реакции. Также на прошлой неделе состоялся первый межспортивный баттл, в котором сразился хоккей против американского футбола.

Мы продолжаем наш цикл битв в онлайне и уже в этусреду, 15 апреля, в18:30 наYoutube-канале УХЛсойдутся игроки «Днепра» и «Донбасса»Александр Каракулько иИлья Коренчук,а проводить баттл будет ведущийИван Унку.

В ходе баттла хоккеисты не только определят сильнейшего вне ледовой площадки, но и пообщаются с болельщиками, ответив на все их вопросы. Также в ходе программы мы разыграем среди фанатов призы от ТМ«Parimatch» и обещаем подарить всем фанатам массу позитивных эмоций.

Онлайн-баттл будет доступен в прямом эфире наYoutube-канале УХЛ, а также в этой новости,начиная с 18:30 15 апреля.

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