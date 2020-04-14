Сюжет телеканала «Кременчугские новости» об игроках УХЛ на карантине

Даже на карантине нельзя скучать и тратить время впустую – нужно заниматься спортом, правильно расслабляться и наконец-то сделать те дела, до которых не доходили руки. Именно так думают и игроки Украинской хоккейной лиги, которые придерживаясь советов властей, остаются дома, но продолжат активно проводить свой досуг.

Специально для телеканала«Кременчугские новости»Давид Григорян («Кременчук»), Александр Качула («Донбасс») и Никита Лесников(«Белый Барс») рассказали о том, как они проводят карантин и пожелали зрителям крепкого здоровья.

Напомним, что уже завтра, 15 апреля, в 18:30 наYoutube-канале УХЛсостоится онлайн-баттл«Без клюшек», в рамках которого встретятся игроки«Днепра» и«Донбасса»Александр КаракулькоиИлья Коренчук.



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