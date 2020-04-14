Вторник, 14 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейВикторина: Насколько хорошо вы знаете игроков и арбитров УХЛ по фото
Хоккей

Викторина: Насколько хорошо вы знаете игроков и арбитров УХЛ по фото

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Болельщики часто слышат фамилии игроков и арбитров чемпионата Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч и читают про их достижения, однако смогут ли фанаты украинского хоккея угадать персоналии хоккеистов и судей по фотографиям? Это нам сейчас и предстоит выяснить.

Жмите «начать викторину» и проверяйте свои знания! Не забывайте обязательно делиться результатами в наших социальных сетях:Facebook,Telegram,InstagramиTwitter.

Не забудьте подписаться на наши страницы в социальных сетяхFacebook,Telegram,Instagram,Twitter,YoutubeиViber

Читайте также:  "Ванкувер" прервал серию из трех поражений ,победив "Торонто"

Не забудьте подписаться на наши страницы в социальных сетяхFacebook,Telegram,Instagram,Twitter,YoutubeиViber

Источник: uhl.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

9 + пять =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
CCM будет делать защитные колпаки для медиков

Кому достались 26 титулов чемпиона Украины: от киевской эпохи до династии «Донбасса»

Сюжет телеканала «Кременчугские новости» об игроках УХЛ на карантине

Знаете ли Вы: Самая длинная беспроигрышная командная серия

Комиссар НХЛ: «Сроки возвращения зависят от вещей, над которыми у нас нет абсолютно никакого контроля»

Закрыть