Викторина: Насколько хорошо вы знаете игроков и арбитров УХЛ по фото

Болельщики часто слышат фамилии игроков и арбитров чемпионата Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч и читают про их достижения, однако смогут ли фанаты украинского хоккея угадать персоналии хоккеистов и судей по фотографиям? Это нам сейчас и предстоит выяснить.

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