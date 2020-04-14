Знаете ли Вы: Самая длинная беспроигрышная командная серия

Знаете ли Вы, какой из клубов УХЛ в текущем розыгрыше регулярного чемпионата установил рекорд по количеству выигранных подряд матчей?

Таким достижением в этом сезоне отметился«Донбасс», выиграв12 поединков кряду(с 25.01.2020 и по сей день).

Отметим, что предыдущий рекорд текущего сезона принадлежал лидеру турнирной таблицы«Кременчуку»– “горожане” выигрывали11 матчей кряду,а командой, остановившей победное шествие кременчужан, стал как раз-таки«Донбасс».

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