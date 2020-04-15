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Хоккей

Белорусский юмор, подборка экстравагантных фото и секреты тренировок дома: Коренчук обыграл Каракулько в баттле «Без клюшек»

Николай ПисаревНет комментариев
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Сегодня, 15 апреля, Украинская хоккейная лига совместно с ТМ «Parimarch» провели онлайн-баттл«Без клюшек»наYouTube-канале УХЛ. В битве «вне льда» сошлись игроки «Днепра» и «Донбасса»Александр Каракулько иИлья Коренчук.

Хоккеисты устроили настоящую битву юмора и шуток, параллельно ответив на все вопросы болельщиков, а также посоревновались в знании других видов спорта.

В любом баттле, как и в хоккейном матче, есть победитель и проигравший, так что игроки разыграли «чемпионский титул» в несколько этапов – начиная с проверки на честность и преданность болельщикам и заканчивая битвой на самое смешное и точно подобранное название к фотографиям.

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В конце программы хоккеисты пожелали всем болельщикам крепкого здоровья и весёлого времяпровождения:

— Желаем всем нам, чтобы карантин поскорее закончилось и к нам вернулся хоккей. Всем крепкого здоровья и успехов. Занимайтесь любимыми делами и проводите время с близкими!

Тем, кто пропустил баттл в живую, предлагаем посмотреть полную запись битвы между Александром Каракулько и Ильей Коренчуком:

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Источник: uhl.ua
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