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Хоккей

Двукратный обладатель Кубка Стэнли ушел на пенсию

Николай ПисаревНет комментариев
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Официальный сайт Ассоциации игроков НХЛ сообщает, что нападающийКрис Верстигобъявил о завершении карьеры. В сообщении отмечается, что 33-летний хоккеист провел 11 сезонов вНХЛ, дважды в своей карьере выигрываяКубок Стэнли в составе«Чикаго».

Всего в лиге Верстиг провел 643 матча в регулярном чемпионате и набрал 358 (149+209) очков. В плей-офф он отметился 48 (18+30) баллами в 93 играх.

Отметим, что в НХЛ нападающий также играл за «Торонто», «Филадельфию», «Флориду», «Каролину», «Лос-Анджелес» и «Калгари». В сезоне-2018/19 Верстиг выступал вКХЛза «Авангард» и набрал 5 (3+2) очков в 11 матчах.

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Источник: сайт Ассоциации игроков НХЛ

Источник: uhl.ua
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