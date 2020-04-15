Двукратный обладатель Кубка Стэнли ушел на пенсию

Официальный сайт Ассоциации игроков НХЛ сообщает, что нападающийКрис Верстигобъявил о завершении карьеры. В сообщении отмечается, что 33-летний хоккеист провел 11 сезонов вНХЛ, дважды в своей карьере выигрываяКубок Стэнли в составе«Чикаго».

Всего в лиге Верстиг провел 643 матча в регулярном чемпионате и набрал 358 (149+209) очков. В плей-офф он отметился 48 (18+30) баллами в 93 играх.

Отметим, что в НХЛ нападающий также играл за «Торонто», «Филадельфию», «Флориду», «Каролину», «Лос-Анджелес» и «Калгари». В сезоне-2018/19 Верстиг выступал вКХЛза «Авангард» и набрал 5 (3+2) очков в 11 матчах.

Источник: сайт Ассоциации игроков НХЛ