Кейн тренируется почти каждый день

Патрик Кейн

Патрик Кейн не перестаёт тренироваться, потому что возвращение на лед неминуемо.

В отношении сезона НХЛ, который был поставлен на паузу 12 марта из-за распространения коронавируса, пока ничего не ясно, но форвард “Чикаго Блэкхокс” заявил, что старается оставаться в форме.

“Я нахожусь в квартире в Чикаго и тренируюсь практически каждый день, – сказал Кейн в понедельник по ходу видеоконференции, организованной НХЛ, в которой также принимали участие форвард “Нью-Йорк Айлендерс” Мэтью Барзал и нападающий “Виннипег Джетс” Марк Шайфли. – Я спускаюсь в так называемую студию пилатеса в моем доме, но места там достаточно много”.

Нет ничего удивительного в том, что Кейн не позволяет себе поблажек. Он постоянно последним уходит со льда на тренировках “Чикаго”, появляясь на них первым. 31-летний игрок является лучшим бомбардиром “Блэкхокс” в этом сезоне, в 70 матчах имея на счету 84 (33+51) очка. Вторым идет Джонатан Тэйвз с 60 (18+42) очками.

Помимо тренировок Кейн пересматривал повторные походы “Чикаго” за чемпионством после триумфа в 2010 году, ставшего для клуба первым с 1961 года.

“Довольно забавно было вспомнить, какая хорошая команда у нас была, и как мы тогда играли”, – сказал Кейн.

Он добавил, что карантин вновь разжег в нем страсть к видеоиграм.

“В последние лет пять я в них не играл, а сейчас снова стал играть с друзьями онлайн в Xbox, – сказал Кейн. – Это прикольно. Я трачу на это довольно много времени, а еще смотрю сериалы. В общем, просто жду новостей относительно сезона и остаюсь дома”.

Кейн, Шайфли и Барзал много говорили о том, как они одержимы хоккеем – будь то игра в него, просмотр или разговоры. Кейн сказал, что его отец Патрик прочувствовал это на себе в январе во время “Звездного уикенда НХЛ Honda 2020” в Сент-Луисе.

“Отец рассказал забавную историю. В этом году мы с Шайфли ехали в автобусе на медиа-день. И за 30-минутную поездку в автобусе он не сказал ни слова, в то время как мы без остановки говорили о хоккее, – сказал Кейн. – Но ему было интересно просто помолчать и послушать наши разговоры об игре”.

В конце беседы Кейн произнес послание болельщикам “Блэкхокс” и всем жителям Чикаго.

“Очень важно оставаться здоровыми и в безопасности, – сказал Кейн. – Старайтесь быть дома, соблюдать карантин и самоизоляцию, чтобы мы смогли справиться со всем как можно скорее. Надеюсь, что нам удастся с этим быстро справиться, и мы сможем вернуться к игре в хоккей. Очевидно, что нам троим этого очень хочется, и мы получаем от этого огромное удовольствие. Жители Чикаго, мы все находимся с вами в это время. Оставайтесь дома, и тогда мы прорвемся и вернемся в United Center в скором времени, чтобы снова играть”.