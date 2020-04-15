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Хоккей

Клуб в КХЛ возглавил экс-тренер сборной Канады

Николай ПисаревНет комментариев
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Официальный сайт ХК«Автомобилист» (Екатеринбург) сообщает, что руководить командой будет известный канадский специалистБилл Питерс.

Отметим, что ранее канадец возглавлял клубы НХЛ «Каролину» и «Калгари». В 2019 году «Калгари» под его руководством выиграл Западную конференцию НХЛ, но вылетел в первом раунде плей-офф. Также Питерс привел сборную Канады к победе на ЧМ-2016 в России.

Помогать канадскому специалисту будутПерри Перн, Герман Титов, Евгений Шалдыбин и Константин Власов, уже работавшие в уральском клубе.

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Ранее «Автомобилист» два сезона возглавлялАндрей Мартемьянов.

Источник: официальный сайт ХК«Автомобилист»

Источник: uhl.ua
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