Кутюрье верит, что Кубок Стэнли будет вручен

Форвард “Филадельфии” Шон Кутюрье

Шон Кутюрье по-прежнему оптимистично настроен относительно возобновления сезона 2019-20 и вручения Кубка Стэнли.

“Думаю, что ребята по-прежнему верят в окончание года и плей-офф, – заявил нападающий “Филадельфия Флайерз” во вторник во время организованного клубом конференц-звонка. – Точно не уверен, как это будет, но мне кажется, что все оптимистично настроены в отношении того, что Кубок Стэнли в этом году будет вручён”.

Сезон НХЛ был поставлен на паузу 12 марта из-за угроз, связанных с распространением коронавируса.

На тот момент “Флайерз” (41-21-7) были одним из претендентов на чемпионство, занимая второе место в Столичном дивизионе, в одном очке от “Вашингтон Кэпиталз”. Эта позиция намного лучше, чем 7 января, когда они занимали место второй wild card Восточной конференции. Но с того момента “Филадельфия” сыграла 19-6-1, разделив за этот период второе место в лиге с “Бостон Брюинз”.

Именно поэтому ожидание стало для Кутюрье самым сложным испытанием.

“Перед тем, как все произошло, все получали большое удовольствие от происходящего, – заявил Кутюрье. – Мы все были сплочены и двигались в одном направлении, пытаясь завоевать путёвку в плей-офф. Жаль, что всё так случилось. И надеюсь, что мы сможем закончить плей-офф или год на той же ноте. Посмотрим”.

Кутюрье сыграл важную роль в успехах “Флайерз” в этом сезоне. С 59 (22+37) очками в 69 матчах он занимает второе место в команде, а также лидирует с показателем полезности плюс-21 и занимает первую позицию среди форвардов в “Филадельфии” с 19:50 игрового времени.

Также Кутюрье является одним из 66 нападающих лиги, кто в среднем за матч проводит на льду не менее 15 минут в равных составах (15:02, минимум 40 игр). При тех же параметрах он делит пятую позицию в лиге с голевой разницей в равных составах плюс-23, а его 41 пропущенный гол в равных составах – это шестой показатель в лиге. Среди игроков, принявших участие не менее чем в 900 вбрасываниях, Кутюрье занимает первое место в лиге с 59,6% выигранных единоборств, а также вторую позицию с 59,5% вбрасываний в своей зоне, что является вторым результатом среди форвардов в НХЛ после его партнера по команде Клода Жиру.

Благодаря этим статистическим показателям он рассматривается одним из претендентов на “Селки Трофи”, который вручается лучшему нападающему оборонительного плана. Кутюрье получил голоса на этот приз в семи из своих первых восьми сезонов в НХЛ, в том числе в чемпионате 2017-18, когда он финишировал вторым вслед за Анже Копитаром из “Лос-Анджелес Кингз”.

“В течение года я про это практически не думал, – сказал он. – Хотя для меня сезон шёл достаточно удачно. Как и для всей команды. Безусловно, я рад и польщен, что моё имя фигурирует в дискуссии. В этом году я снова стал лучше. То же самое касается и команды, которая эволюционирует и продолжает двигаться вперёд. Есть чувство, что мои личные успехи отразились на успехах команды”.

Однако сохранение формы во время перерыва является для Кутюрье сложной задачей. Он пошутил, что основные упражнения делает, когда “поднимается и спускается по лестнице для совершения стирки и мойки посуды”. Впрочем, он также добавил, что совершает ежедневные пробежки, а также отжимания и приседания.

“Я делаю старые-добрые упражнения, как те, что делал дома в юности, – сказал Кутюрье. – Это неидеально, но уж как есть. Я стараюсь максимально подготовиться к обстоятельствам, которые могут возникнуть”.

Кутюрье уверен, что эти обстоятельства пройдут, и он вернется к игре в хоккей. Когда и в каком виде, однако, его не беспокоит.

“В СМИ были разговоры о нейтральных площадках и разных других сценариях, в том числе плей-офф из 24 команд, – сказал он. – В конечном счёте, все просто пытаются найти наилучшее возможное решение. Мы попали в уникальную ситуацию, и все будет по-другому несмотря ни на что. Думаю, что они просто изучают каждую возможность и пытаются принять наилучшее решение для лиги”.