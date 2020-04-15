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Хоккей

Смотрите битву Александра Каракулько и Ильи Коренчука прямо сейчас!

Николай ПисаревНет комментариев
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Уже сегодня, 15 апреля, в18:30 Украинская хоккейная лига совместно с ТМ«Parimatch» проведут очередной онлайн-баттл«Без клюшек»наYoutube-канале УХЛ. В битве сойдутся лучшие форварды«Днепра» и «Донбасса»Александр КаракулькоиИлья Коренчук,а проводить баттл будет ведущийИван Унку.

Онлайн-баттл будет доступен в прямом эфире наYoutube-канале УХЛ, а также в этой новости,начиная с 18:30.

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Источник: uhl.ua
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