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Хоккей

Знаете ли Вы: Наибольшее количество шайб одним защитником в матче

Николай ПисаревНет комментариев
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Знаете ли Вы, сколько шайб в одном матче смог забросить один защитник и кто из игроков УХЛ смог отметится таким достижением?

Если говорить о защитниках, то тут нашлось сразу два рекордсмена –Сергей ДорофеевиВсеволод Толстушко.Оба игрока забрасывали по три шайбы в ворота противника в текущем розыгрыше регулярного чемпионата.

Сергей Дорофеевтаким достижением отметилсяв матче против«Ледяных Волков»,забросив хет-трик и набрав4 (3+1) очка.

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Знаете ли Вы: Наибольшее количество шайб одним защитником в матче

Всеволод Толстушкосделал хет-трик в матче против харьковскогоМХК «Динамо»,а всего за игру защитник заработал5 (3+2) очков.Отметим, что именно эти два игрока являются лидерами в гонке защитников-бомбардиров “регулярки” –Дорофеевс43 (17+26) балламизанял первое место, аТолстушко, набрав32 (12+20) очков, разместился навторой строчке.

Знаете ли Вы: Наибольшее количество шайб одним защитником в матче

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Источник: uhl.ua
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