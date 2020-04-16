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Хоккей

Дональд Трамп проведёт совещание с лидерами спортивных американских лиг

Николай ПисаревНет комментариев
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Президент США Дональд Трамп 15 апреля проведёт второе совещание с лидерами всех спортивных американских лиг. В совещании примут участие руководители НХЛ, НБА, НФЛ, MLB, UFC, MLS, а также почти 200 топ-менеджеров из самых разных отраслей промышленности.

— Важно вернуть наш спорт. Мы должны вернуть себе спорт. Я устал смотреть бейсбольные матчи 14-летней давности. На самом деле у меня было не так уж много времени, чтобы смотреть целые матчи. Я бы сказал, что, может быть, посмотрю один удар битой, а потом возвращаюсь к работе, — сказал Трамп.

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Регулярные чемпионаты всех американских лиг приостановлены на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.

Источник:sportsnet.ca

Источник: uhl.ua
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