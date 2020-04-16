Дубль 2: хоккей вновь встретится с баскетболом на Youtube-канале УХЛ

В связи с карантинными мерами в Украине перевернулся привычный устрой жизни, а весь спортивный мир был вынужден остановить или завершить свои чемпионаты. Однако, это не мешает с пользой проводить время даже сидя на карантине. Именно поэтому Украинская хоккейная лигасовместно сТМ «Parimatch»перенесли спортивные баталии в онлайн, запустив цикл онлайн-баттлов«Без клюшек».

А поскольку онлайн – это безграничный формат, то на поле боя могут сходиться не только хоккеисты из разных команд, но представители совершенно разных видов спорта.

В субботу, 18 апреля, в 19:00наYoutube-канале УХЛсостоится второй за два дня онлайн-баттл междухоккеем и баскетболом. На этот раз в битве сойдутся защитник ХК «Кременчук» Александр Боевых и форвард БК «Черкасские Мавпы» Александр Кобец. Проводить баттл будет постоянный ведущий программыИван Унку.

Не выходя из дома, спортсмены не только померятся силами и определят сильнейшего, но и пообщаются с болельщиками, ответив на все их вопросы. Также в ходе программы мы разыграем среди фанатов призы от ТМ«Parimatch» и обещаем подарить всем фанатам массу позитивных эмоций.

Онлайн-баттл будет доступен в прямом эфире наYoutube-канале УХЛ, а также в этой новости,начиная с 19:00 18 апреля.

Напомним, что завтра, 17 апреля, в 19:00наYoutube-канале УХЛв рамках первой битвы хоккей vs баскетболвстретятсякапитан ХК «Донбасс»Виктор Захарови капитан БК «Киев-Баскет»Максим Пустозвонов.

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