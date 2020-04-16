Капризов и Романов ждут переезда в НХЛ

МЧМ 2017.Кирилл Капризов в матче с Канадой

Кирилл Капризов и Александр Романов могут сыграть в НХЛ уже в этом сезоне после окончания паузы. Об этом в пятницу одновременно сообщили издание The Athletic и телеканал Sportsnet.

Капризов, права на которого принадлежат “Миннесота Уайлд”, и Романов, задрафтованный “Монреаль Канадиенс”, этот сезон провели вместе в ЦСКА. 25 марта КХЛ отменила сезон, и срок действия их контрактов в России заканчивается 30 апреля.

НХЛ приостановила свой сезон 12 марта из-за пандемии коронавируса и пока непонятно, когда он может возобновится. При определенных обстоятельствах эти хоккеисты могут принять участие в матчах НХЛ весной или летом этого года. На данный момент ситуация такова, что контракты, подписанные новичками с клубами НХЛ во время паузы, вступают в силу только с сезона 2020-21 годов.

По сведениям The Athletic, “Уайлд” готовы подписать Капризова, чтобы он сыграл уже в этом сезоне, если будут внесены коррективы в существующий регламент.

“Я говорил с Кириллом. Он понимает, как он нам нужен”, – сказал генеральный менеджер клуба Билл Герин в интервью этому изданию.

“Миннесота” задрафтовала Капризова в 2015 году в пятом раунде под 135-м номером. Однако в рейтинге самых перспективных игроков, составленном NHL.com на ближайшее межсезонье, он занял третье место. Левый крайний сыграл 57 матчей в регулярном чемпионате КХЛ 2019-20 годов, расположившись на третьей строчке в списке лучших бомбардиров сезона с 62 (33+29) очками. 26 апреля ему исполнится 23 года.

“Очень хороший хоккеист. Ему потребуется время для адаптации, но у него огромный талант и блестящие перспективы”, – говорил в феврале Герин в интервью NHL.com.

Романов был выбран “Монреалем” во втором раунде драфта 2018 года под 38-м номером. В этом сезоне в КХЛ на его счету 43 матча, семь голевых передач и показатель полезности плюс-21. В феврале генеральный менеджер “Канадиенс” Марк Бержевен в интервью газете La Presse заявил, что видит Романова в НХЛ в следующем сезоне.

“Я не обсуждал этот вопрос с представителями клуба, но сделаю это, когда придет время, – сказал агент хоккеиста Дэн Мильштейн в интервью Sportsnet. – Я хочу, чтобы он сыграл в этом сезоне. Зачем сидеть и ждать октября? … Он точно приедет и станет элитным игроком в НХЛ. Это всего лишь вопрос времени”.

20-летний Романов играл за сборную России на молодежном чемпионате мира 2020 года. Защитник провел там семь матчей и набрал в них шесть (1+5) очков, получив, по словам Мильштейна, прозвище “Разрушитель” от скаутов “Канадиенс”.

“Очень энергичный хоккеист, – говорит помощник генерального менеджера “Монреаля” Тревор Тимминс. – И всегда улыбается. По характеру он очень похож на (нападающего “Канадиенс” Брендана Галлахера). У него всегда улыбка на лице, он всегда полон энергии, с ним очень интересно. Мы надеемся на лучшее, болеем за него. Надеемся, что его карьера будет успешной, и он поможет нашей команде выйти на следующий уровень”.