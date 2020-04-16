Комиссар НХЛ: «Мне кажется, мы можем сыграть летом»

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн поделился мнением о возможном возобновлении сезона, прерванного из-за коронавируса. Слова Беттмэна приводит издание FOX Sports.

«Хотим быть максимально гибкими в вопросе возобновления сезона. Нужно учитывать множество разных факторов. Если говорить конкретно, мне кажется, мы можем сыграть летом. Мы на это способны. Возобновление сезона будет крайне важным для бизнеса, но ключевое — медицинский фактор.





Нам нужно будет максимально проверить всех игроков, ведь они вернутся в Северную Америку со всех частей света. Безопасность будет максимальной. Как я уже говорил, рассматриваем любые варианты. Сокращённый формат плей-офф, расширенный — путей много. Но конкретики пока нет», — цитирует Беттмэна FOX Sports.

Отметим, что НХЛ остановила сезон 2019/20 12 марта, не доиграв регулярный чемпионат и плей-офф. На днях стало известно, что Лига продлила срок самокарантина игроков до 30 апреля.