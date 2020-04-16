Отжимания, баланс или вызов принят: хоккей и американский футбол выполнили условия челленждей

На прошлой неделенаYoutube-канале УХЛстартовал первый межспортивный баттл«Без клюшек», в рамках которого “вне спортивной площадки” сошлись хоккей и американский футбол – честь своих видов спорта защищали игрок«Днепра»Андрей Жвачкини тренер по физической подготовке, фармаколог и реабилитолог команды по американскому футболу «Stallions Киев»Игорь Бабенко.

В ходе битвы участники кинули друг другу челленжди – хоккеист проверял свою силу в отжиманиях с клюшкой, а представитель американского футбола искал баланс и выполнял упражнение с мячом.

Давайте посмотрим на результат!







Напомним, что уже завтра, 17 апреля, в 19:00наYoutube-канале УХЛв принципиальной межспортивной битве сойдутся капитан ХК «Донбасс» Виктор Захаров и капитан БК «Киев-Баскет» Максим Пустозвонов.



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