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Хоккей

Отжимания, баланс или вызов принят: хоккей и американский футбол выполнили условия челленждей

Николай ПисаревНет комментариев
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На прошлой неделенаYoutube-канале УХЛстартовал первый межспортивный баттл«Без клюшек», в рамках которого “вне спортивной площадки” сошлись хоккей и американский футбол – честь своих видов спорта защищали игрок«Днепра»Андрей Жвачкини тренер по физической подготовке, фармаколог и реабилитолог команды по американскому футболу «Stallions Киев»Игорь Бабенко.

В ходе битвы участники кинули друг другу челленжди – хоккеист проверял свою силу в отжиманиях с клюшкой, а представитель американского футбола искал баланс и выполнял упражнение с мячом.

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Давайте посмотрим на результат!


Напомним, что уже завтра, 17 апреля, в 19:00наYoutube-канале УХЛв принципиальной межспортивной битве сойдутся капитан ХК «Донбасс» Виктор Захаров и капитан БК «Киев-Баскет» Максим Пустозвонов.

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Источник: uhl.ua
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