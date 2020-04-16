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Хоккей

Телеканал XSPORT покажет хоккейный фильм «Тайна Аляски»

Николай ПисаревНет комментариев
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Сегодня, 16 апреля, в 16:20 информационный партнер УХЛ телеканал XSPORT покажет хоккейный фильм «Тайна Аляски» режиссера Джея Роуча.

Маленький городок Мистери на Аляске. У всех жителей единственная страсть – хоккей. И каждую субботу на замерзшем городском пруду происходят матчи – команду делят на две части, которые сражаются друг с другом, а все остальные горожане «болеют» за происходящее. Однажды, к всеобщей радости, о Мистери и его команде печатают большую статью в глянцевом спортивном журнале.

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После этого Чарльз Дэннер, некогда живший здесь, договаривается с руководством НХЛ о проведении в перерыве между официальным сезоном матча между городской командой и «Нью-Йорк Рейнджерс». Жители Мистери воспринимают идею на «ура», однако выясняется, профессионалы отнюдь не горят желанием ехать в глушь вместо положенного им отдыха.

Включайте телеканал XSPORT и наслаждайтесь хоккейным досугом!

Источник: uhl.ua
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