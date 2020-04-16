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Хоккей

Знаете ли Вы: Результативная серия Романа Благого

Николай ПисаревНет комментариев
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Знаете ли Вы, что форвард белоцерковского«Белого Барса» Роман Благой уставил рекорд текущего сезона по количеству матчей кряду с набранными очками?

Таким образом, нападающий набирал очки в15 играхкряду, (с 19.11.2019 по – 28.01.2020), заработав в общей сложности29 (16+13) очков.

Отметим, что самой длинной результативной серией в истории УХЛ обладает форвард«Донбасса»Виталий Лялька, который набирал очки в19 поединках подряд.

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Источник: uhl.ua
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