Дональд Трамп: «Многие Лиги будут начинать без фанатов, поэтому игры будут для телевидения»

Президент США Дональд Трамп приступил к разработке потенциальной дорожной карты для возвращения профессионального спорта в посткоронавирусный период. Трамп ожидает, чтокогда спортивные лиги вернутся, им придется играть при пустых трибунах. Слова главы американского государства цитирует издание The Score.

«Многие Лиги будут начинать без фанатов, поэтому игры будут для телевидения. Старые добрые времена созданы для телевидения. А когда фанаты смогут приходить на матчи, может быть, они будут разделены на две группы. И затем, в конечном счете, мы хотим заполнить арены.



Когда вирус уйдет, тогда мы вернемся к занятиям спортом, какими они должны быть… Так что в определенный момент времени, когда вирус уйдет, мы вернемся к норме».

Отметим, что НХЛ остановила чемпионат 12 марта, а на прошло недели руководство Лиги в третий раз продлило срок самокарантина своих игроков – сейчас срок выхода из карантина назначен на 30 апреля.